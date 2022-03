As pessoas estão adorando esse truque de perfume e vaselina no TikTok Imagem: Pexels

As redes sociais podem ser benéficas e ensinar muitas coisas. No momento, um vídeo que viralizou no TikTok foi de como fazer com o que seu perfume permaneça no seu corpo por mais tempo.

Conforme levantado pelo site de entretenimento Tyla (em inglês), em um vídeo curto do TikTok com a legenda “Tão feliz por ter encontrado esse truque”, uma mulher mostra aos espectadores como manter seu perfume com cheiro fresco o dia todo de uma forma simples. Assista ao vídeo (em inglês), a seguir:

No tutorial, ela demonstra como aplicar a vaselina na pele e, logo em seguida, borrifar o perfume da sua escola.

Mas esse não é o único vídeo desse tipo. Com as hashtags #perfumehack e #vaselinehack é possível encontrar inúmeros vídeos, com usuários de todo o mundo, aplicando essa tendência. Sinal que realmente funciona.

Em um outro vídeo com a trend ‘mostre-me um truque de vida que você viu aleatoriamente um dia e agora é uma prática padrão inconsciente em sua vida’, um outra usuária da rede compartilhou outra técnica utilizando o mesmo material que já conta com mais de 4 milhões de visualizações. Assista a seguir:

No vídeo de poucos segundos, Ayla Ali aquece um pedaço de vaselina em uma lata e borrifa algumas gotas de perfume nela. Ela então espera a mistura endurecer e transforma os dois ingredientes em um perfume sólido. “Bom para viajar, também faz o perfume durar mais! Boa ideia garota, vou fazer isso”, comentou um usuário no vídeo.

“A viscosidade da solução pode ajudar sua fragrância a durar o dia todo, especialmente em climas quentes, onde sua pele pode produzir excesso de oleosidade, criando o efeito oposto. A vaselina não tem um cheiro forte próprio, mas sobrepor sua fragrância com um creme/bálsamo perfumado ajudará a realçar a fragrância que você está usando”, explicou Hollie Race, gerente de uma marca de perfumes ao site de entretenimento.

