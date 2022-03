5 perfumes femininos para usar no trabalho Imagem: Pexels

Por mais cheiroso que o perfume seja, nem todas as fragrâncias são indicadas para qualquer ocasião. Alguns aromas combinam mais com o dia, outros com à noite; alguns são mais fortes, outros mais frescos, e assim por diante.

Dentre essas escolhas, também podem existir aquelas fragrâncias mais indicadas para o ambiente de trabalho, que são cheirosas, rendem elogio, mas que não são tão fortes a ponto de atrapalhar a concentração ou causar incomodo ao colega de trabalho. Veja quais são elas, de acordo com a Youtuber especializada em perfumes, Cláudia Porto.

La Victorie (Eudora)

Segundo a especialista, esse perfume se encaixa na categoria ‘para trabalho’ pois ele não vai invadir o espaço de ninguém. Ele fixa por um bom tempo, porém sua projeção é moderada. É um Floral Amadeirado Almiscarado bem adocicado, com a nota de Baunilha se sobressaindo.

Infusion d’Iris (Prada)

Na linha dos importados, esse perfume é muito sofisticado, cítrico e refrescante, que exala um pouco mais do que o citado anteriormente, porém, por ser mais fresco, não vai causar desconforto aos colegas. Também é um Floral Amadeirado Almiscarado com um ótimo poder de fixação, podendo te acompanhar durante todo o expediente de trabalho, prolongando a sensação de banho tomado.

Pur Blanca (Avon)

É uma fragrância nacional muito bem comentada. Pur Blanca é um perfume Floral confortável para ser usado, não incomodando o ambiente. Suas notas de topo são Frésia, Hortelã-da-Água e Ylang Ylang, as notas de coração são Vitória Régia, Peônia e Rosa Branca as notas de fundo são Almíscar, Heliotrópio e Sândalo Branco.

La Petite Robe Noire Eau Fraiche (Guerlain)

É uma fragrância Floral Verde para quem prefere aromas mais doces. Possui ótima fixação e projeção moderada, perfeita para o dia-a-dia do escritório. De acordo com Cláudia, é um perfume confortável e alegre.

Insensatez (O Boticário)

Esse é um perfume compartilhável, perfeito para qualquer gênero. A fragrância é um ‘coringa’ clássico da marca, lançada em 1995. É um perfume Floral Frutado bem cítrico, porém adocicado. Possui uma fixação moderada e uma boa projeção. Pode ser utilizado em qualquer estação do ano.

