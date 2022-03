3 métodos para aplicar já se você tem problemas e quer dormir melhor

Ninguém merece dormir mal, não é mesmo? E, se você enfrenta este problema diariamente, o que acha de aprender alguns métodos que podem ser bastante positivos e te ajudar com este tema?

Caso tenha ficado interessado, queremos te convidar a conferir a seguir três recomendações compartilhadas pelo portal Nueva Mujer e que são indicadas pela instrutora da divisão de medicina do sono da Harvard Medical, Rebecca Robbins.

Não esqueça disso!

Embora as dicas possam ajudar, lembre-se sempre que em caso de sintomas ou qualquer suspeita, você deve procurar imediatamente um profissional especializado. O conteúdo não tem o objetivo de fornecer diagnósticos, tratamentos ou substituir as visitas regulares ao médico.

1 - Vamos começar pela meditação?

Além de ajudar o indivíduo em diversos outros temas, a meditação é super positiva quando o tema é dormir melhor.

Você pode começar com uma prática de 5 minutos e ir avançando com o passar do tempo, o que deve impactar positivamente a sua mente.

2 - Se atente à sua respiração

Embora não seja um método necessariamente novo, fazer respirações profundas e controladas têm impacto direto no corpo e no sono.

“Concentrar-se conscientemente em sua respiração pode ajudá-lo a se separar dos pensamentos acelerados que percorrem seu cérebro”, explicou Rebbeca.

3 - Método de visualização

Isso mesmo! Para fechar a nossa lista, Robbins indica esse método, no qual você deve transportar sua mente para um lugar bonito.

“Eu gosto de pensar na respiração como uma luz no olho da sua mente que fica maior quando você inspira e diminui quando você expira. [...] Essas estratégias tangíveis em que você visualiza algo e compara com uma respiração são realmente poderosas”, explicou a instrutora.

