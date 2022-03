Vídeo mostra momento em que ‘enorme bola de fogo’ cruza o céu e cai em Goiás

Compartilhado pelo perfil do Instagram Universe & Space, um vídeo repercutiu entre os internautas ao mostrar o momento em que um meteorito é registrado caindo na cidade de Goiânia, no estado de Goiás.

Ao analisar as imagens de Daniel Basile, que somente neste perfil superou as 4.500 curtidas em poucos dias de publicadas, pode-se perceber como uma enorme “bola de luz” cruza o céu a toda velocidade, até que então acaba desaparecendo.

Ficou curioso e quer ver como foi este momento? Veja a seguir o vídeo divulgado no Instagram e que repercutiu entre os internautas. (Caso não consiga visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o link).

Você sabe o que é um meteorito, semelhante ao que aparece no vídeo?

Aos que desconhecem, segundo explica o portal FayerWayer, o meteorito é o fragmento de um asteroide ou corpo rochoso que se movimenta pelo espaço e em momento específico cruza a linha da atmosfera de um planeta.

Semelhante ao registrado no evento recente no estado de Goiás, estes conseguem atingir velocidades surpreendentes e devido ao seu atrito com o ar faz com que se iluminem e então formem o que aparenta ser uma enorme “bola de fogo”.

