Os signos que sentem o mundo de forma diferente e se complicam no amor

Todas as pessoas sentem o mundo de forma diferente, mas é inegável que algumas delas conseguem se compreender e complementar com uma maior facilidade. Infelizmente, as características de alguns signos podem tornar a tarefa de “entrar em sintonia” algo bem complexo.

Confira os que sentem o mundo de forma diferente e se complicam no amor:

Áries e Câncer

Enquanto o ariano corre atrás da emoção e de aventuras apaixonadas, o canceriano só valoriza isso quando as emoções mais profundas também são discutidas e levadas em conta. A sensibilidade dos dois não é compatível e podem bater de frente, pois o que fere um pode ser considerado algo natural para o outro.

Touro e Aquário

Enquanto o aquariano é capaz de olhar o horizonte com muita sede de descoberta e deslumbre, o taurino é firme em seus propósitos, que podem ser considerados mundanos para quem quer sempre romper as barreiras. Os dois não compreendem suas diferenças e podem julgar bastante o que cada um considera importante.

Gêmeos e Escorpião

A vida destes dois sempre será bem diferente, pois eles sentem e vivem cada um a sua maneira. Enquanto o geminiano ama circular entre as novidades e as palavras, o escorpiano está mais preocupado em traduzir e chegar até a raiz dos pensamentos, mesmo que isso demande energia e tempo. Eles podem continuamente passar um por cima da outro.

Virgem e Peixes

Por mais que se atraiam, entre os dois existe uma grande oposição que é pela maneira como sentem o mundo. Enquanto o pisciano é imaginativo e sonhador, o virginiano não pode deixar de consultar a razão; a compreensão de ambos se choca e é bem possível que eles tenham que lutar muito para encontrar a maneira de fazer alguma troca sem desistir.

