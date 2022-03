Os signos que se complementam com facilidade, mas nem sempre dão certo

Quando o assunto é romance, alguns signos do zodíaco podem se complementar com facilidade e criam conexões rapidamente. No entanto, nem sempre é fácil manter esta relação, pois as diferenças também darão as caras.

Veja quais são estes signos e seus motivos:

Áries e Gêmeos

O ariano e o geminiano são repletos de vida e iniciativa, por isso se atraem e compreendem um ao outro. No entanto, eles podem ter muita dificuldade e se aprofundar um no outro, pois estão sempre arrumando algo externo para conhecer ou fazer. A estabilidade é algo que precisa ser revisto para que ambos consigam seguir em frente

Touro e Libra

Eles sabem exatamente como atrair um ao outro, pois possuem a sedução, estética e a elegância em comum. É difícil que eles não troquem olhares por aí! No entanto, enquanto o libriano tem expectativas altas e quer algo que tire seus pés do chão, o taurino é mais realista e gosta de seguir um rumo mais estável; as características são conflitantes e só podem ser superadas com uma dose de reflexão e maturidade.

Câncer e Escorpião

É bem possível que aqui um sinta no outro a compreensão com relação a sentimentos e emoções que não sentem nas outras pessoas. A parceria e apego serão muito intensos. Infelizmente, ambos precisam ter muito esforço e maturidade nos momentos de crise para não criar laços tóxicos de dependência ou ciúme. Ser sincero e diminuir o drama nos diálogos também ajuda.

Leão e Virgem

Ambos podem chamar a atenção do outro, pois costumam ter destaque e protagonismo nos espaços que ocupam. A admiração é facilmente construída, mas ambos podem disputar a razão ao invés de resolver os problemas de maneira colaborativa. Quando o leonino e o virginiano aprendem a encontrar um equilíbrio entre a relação sentimental e a vontade de provar sua razão, podem trabalhar em conjunto perfeitamente.

