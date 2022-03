Esta é a melhor maneira de saber se você tem colesterol alto

A substância é produzida naturalmente pelos seres humanos, na região do fígado, mas também pode ser adquirida através da alimentação. Dependendo do caso, o indicativo de colesterol alto no sangue pode preocupar.

Ao ser ingerido, é transferido pela corrente sanguínea e aderido às paredes das artérias, podendo se tornar um risco para a saúde cardiovascular, causando uma série de doenças.

O colesterol é dividido de duas formas. As lipoproteínas transportam a substância para as artérias e existem dois tipos, de baixa densidade (LDL) e de alta densidade (HDL), popularmente conhecidos como colesterol ‘bom’ e colesterol ‘ruim’.

Enquanto o LDL se acumula nas artérias, aumentando as chances de doenças coronárias e cardíacas graves, o HDL permite que o colesterol ruim retorne ao fígado e seja eliminado.

Como identificar se tenho colesterol alto?

O problema não produz nenhum sintoma, Em vez disso, se não tratado, de acordo com o site Meganotícias, o colesterol pode se desenvolver e causar um ataque cardíaco ou derrame. Mas é possível descobrir se você possui ou não colesterol alto de maneira bem simples.

A única maneira de detectar o alto índice de colesterol é através do exame de sangue. Caso você apresente um nível elevado em alguma ocasião, o médico pode solicitar testes regulares.

O aumento do colesterol pode se desenvolver por fatores como ingerir muita gordura saturada, fumar, uso de álcool e falta de exercício. Por isso, é recomendado uma dieta específica e a atividade física para diminuir o colesterol.

Atenção!

Esse texto é apenas informativo e não tem como objetivo dar diagnósticos para doenças. Em caso de dúvidas, procure um médico e nunca faça o uso de medicamentos sem a prescrição de um especialista.

