Esse alimento ‘diferente’ pode te ajudar a dormir melhor

Se você vem lutando contra a insônia, já experimentou diversos alimentos e truques caseiros e mesmo assim nada adiantou, que tal experimentar batatas? Bom, é quase certeza que você já tenha experimentado batatas, mas nesse caso, o alimento, principalmente a batata doce, vai ser utilizado contra a insônia.

Mesmo não parecendo uma janta ou um lanche tão comum de se fazer antes de dormir, de acordo com o blog The Wellnest (em inglês), as batatas podem ser muito úteis se você luta com o sono, devido a sua combinação única de nutrientes que ajudam a prevenir flutuações rápidas no açúcar no sangue e apoiam a produção de neurotransmissores e hormônios que promovem o sono.

Um estudo divulgado no Journal of Sleep Research mostrou que carboidratos complexos (compostos de fibras e amidos) estavam associados a uma menor dificuldade em dormir, pois eles digerem mais lentamente do que os carboidratos simples presentes em alimentos açucarados, grãos refinados e assados. Isso significa que carboidratos complexos levam a um aumento e queda mais lenta e constante do açúcar no sangue, não o tipo de aumento de açúcar no sangue e queda subsequente que interfere no sono.

Por outro lado, alimentos ricos em açúcares e carboidratos refinado podem causar um pico de glicose no sangue e subsequente queda cerca de quatro horas depois, e essa queda está associada ao aumento da produção do neurotransmissor norepinefrina, que promove o estado de alerta. Resumindo: não é uma receita para dormir bem.

Independente da batata que você escolher, não coma muito tarde da noite. “Comer qualquer alimento dentro de 60 minutos antes de ir para a cama pode afetar negativamente seu sono. Incorpore o alimento em seu jantar várias horas antes de dormir, ou coma meia batata como um pequeno lanche tarde da noite um pouco mais perto da hora de dormir”, indica a nutricionista Judes Scharman Draughon.

