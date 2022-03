4 perfumes importados ‘fora do radar’

Os perfumes importados são os queridinhos de muitas pessoas, porém, escolher uma fragrância importada clássica pode fazer com que você utilize um aroma comum. Se você não se importa com as pessoas reconhecendo seu cheiro e citando o perfume que está utilizando, então tudo bem, mas se a ideia é se sentir única e exclusiva, talvez seja melhor fugir dos aromas mais conhecidos.

Alguns perfumes importados “fora do radar” podem ser uma ótima escolha para essa exclusividade. A seguir você confere 5 fragrâncias maravilhosas e poucos conhecidas de acordo com a Youtuber Lidia Paina.

Goldea (Bvlgari)

Goldea é um perfume âmbar floral feminino lançado em 2015 e bem sofisticado. Possui um aroma suave, onde quem está utilizando pode não sentir que está utilizando a fragrância, mesmo o aroma sendo exalado à distância.

Bamboo (Gucci)

De acordo com Lidia, o floral branco possui um cheiro mais seco e fresco, ideal para o verão. Também de 2015, a nota de topo é bergamota, as notas de coração são lírio casablanca, ylang ylang e flor de laranjeira as notas de fundo são sândalo, baunilha do tahiti e âmbar.

Narciso Rouge (Narciso Rodriguez)

O floral amadeirado almiscarado possui um aroma mais elegante, perfeito para mulheres de negócio. Foi lançado em 2018 com notas de topo em íris e rosa búlgara, notas de coração em almíscar, tuberosa e flor de laranjeira e as notas de fundo em fava tonka, baunilha, extrato de cedro branco, cedro, sândalo e vetiver.

Bloom (Gucci)

O perfume é floral feminino mais atalcado com um toque mais vintage foi lançado em 2017. A nota de topo é jasmim, a nota de coração é tuberosa e a nota de fundo é rangoon. Ou seja, é um perfume simples, mas potente.

