WhatsApp GB: como recuperar uma conta bloqueada e não ser banido permanentemente do app

Messaging Apps Photo Illustration (Photo Illustration by Jakub Porzycki/NurPhoto) (Jakub Porzycki/Jakub Porzycki via Reuters Conne)

Se você recebeu o aviso “Temporariamente banido” no aplicativo WhatsApp, é provável que esteja usando uma versão não compatível do app, ao invés da versão oficial.

Caso não mude para a versão oficial do app após ser temporariamente banido, sua conta pode ser banida permanentemente do WhatsApp, como detalhado pelo blog da plataforma.

Outro motivo de banimento, a extração é a prática de coletar de dados, em pequena ou grande escala, usando uma ferramenta manual ou automatizada, para qualquer fim proibido.

Os aplicativos não compatíveis (como o WhatsApp Plus, GB WhatsApp e outros apps que dizem transferir suas conversas entre aparelhos diferentes) são versões modificadas do WhatsApp.

“Eles foram desenvolvidos por terceiros e violam nossos Termos de Serviço. O WhatsApp não é compatível com esses aplicativos porque não podemos validar as medidas de segurança implementadas por eles”, detalhou a plataforma.

Como mudar para o app oficial do WhatsApp

Pode ser necessário fazer backup do seu histórico de conversas antes de mudar para o app oficial do WhatsApp e, dependendo do aplicativo não oficial utilizado, pode ser necessário transferir seu histórico manualmente.

GB WhatsApp

Recomendamos que você siga os passos abaixo para baixar e transferir seu histórico de conversas. Caso contrário, você poderá perdê-lo.

Espere seu banimento temporário acabar. O cronômetro mostrará o tempo de espera necessário.

No GB WhatsApp, toque em Mais opções > Conversas > Backup de conversas .

> > . No seu celular, toque em Configurações > Armazenamento > Arquivos .

> > . Encontre a pasta do GB WhatsApp, pressione e segure para selecioná-la.

No canto superior direito, toque em Mais > Renomear e renomeie a pasta como “WhatsApp”.

> e renomeie a pasta como “WhatsApp”. Em seguida, abra a Play Store e baixe o app oficial do WhatsApp.

Abra o WhatsApp e confirme seu número de telefone.

Na tela que mostra o backup encontrado, toque em Restaurar > Próximo .

> . O WhatsApp carregará as conversas existentes.

WhatsApp Plus

Caso seu histórico de conversas tenha sido salvo anteriormente, ele será transferido automaticamente para o app oficial do WhatsApp.

Abra a Play Store e baixe o app oficial do WhatsApp.

Confirme seu número de telefone.

Ainda de acordo com as informações, não é possível garantir que a transferência do histórico de conversas será concluída corretamente porque o WhatsApp não é compatível com aplicativos não oficiais.

Com informações do blog da plataforma