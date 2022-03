Sofrendo de prisão de ventre? Esses 15 alimentos podem aliviar o seu problema

A constipação é um incômodo que já afetou a maioria das pessoas pelo menos uma vez na vida. Incapacidade ou dor ao ir ao banheiro são os principais desconfortos causados por essa condição.

O problema está diretamente relacionado com a alimentação, mas existem outras situações que podem levar à prisão de ventre, como o sedentarismo, mais especificamente a falta de movimento e permanecer sentado por longos períodos. Além disso, a falta de hidratação, o estresse e a ansiedade também são causas comuns.

Por ser algo que tem a ver com a alimentação, o sistema digestivo pode ser beneficiado com a quantidade de fibras consumidas, com frutas, legumes e grãos. Além disso, alguns alimentos são conhecidos como potenciais laxantes naturais. O efeito é produzido pela fermentação do açúcar no trato digestivo, pelo fornecimento de água e por serem ricos em fibras.

LEIA TAMBÉM: Como parar de roncar?

Alimentos indicados para a prisão de ventre

De acordo com o site Healthline, alguns alimentos possuem comprovação científica com resultados eficientes para aliviar a constipação. São eles:

Ameixas secas;

Maçã;

Pera;

Kiwi;

Figo;

Frutas cítricas;

Espinafre e outras folhas verdes;

Alcachofra;

Ruibarbo;

Batata doce;

Leguminosas como feijão, lentilha e ervilha;

Sementes de chia;

Linhaça moída;

Aveia integral;

Kefir.

IMPORTANTE

Além dessas medidas naturais, é necessário que você consulte o médico caso a constipação ocorra de forma recorrente ou por longos períodos. Se houver uma demora para procurar ajuda de um especialista, alguns sintomas mais graves podem surgir, como perda de peso, cansaço constante e sangue nas fezes. Nunca faça o uso de medicamentos sem a prescrição de um médico.

LEIA MAIS:

‘Comida’ e ‘humor’ andam juntos. O que você come afeta sua saúde mental

Desafio dos 75 dias: a tendência polêmica do TikTok

Estas são as pessoas que não devem tomar paracetamol, segundo universidade mexicana