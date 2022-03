Perfumes femininos nacionais ‘fora da casinha’

No universo dos perfumes existem milhares de fragrâncias, para diversas ocasiões e gostos. Algumas delas chamam mais atenção que outras, fazendo com que aquele aroma se torne um clássico, sendo utilizado por diversas pessoas.

Se você quer ser uma pessoa com um cheiro único e exclusivo, talvez seja melhor fugir das fragrâncias clássicas pois as chances de se deparar com outras pessoas exalando o mesmo cheiro que você vai ser grande. Ao invés disso, você pode escolher algum perfume ‘fora da casinha’, com mistura únicas que tornam a fragrância exclusiva.

A seguir você confere uma lista com esses perfumes, feita pelo digital influencer especializado em perfumes, Ananias Júnior, no seu canal no Youtube, Perfulovers.

Essencial Oud Pimenta (Natura)

A fragrância possui notas amadeiradas e quentes, fugindo dos padrões florais e gourmands, mais utilizados entre o público feminino. Possui um aroma onde o couro e a pimenta se sobressaem. Além da versão feminina, é possível encontrar uma masculina, alterando poucas notas um do outro.

Essencial Oud Vanilla (Natura)

Mantendo a mesma linha da marca, o Oud Vanilla mantém a tendência amadeirada da linha, porém mais ‘abaunilhado’ e cremoso. Assim como o anterior, possui versões masculina e feminina. Para Ananias, é o melhor perfume da linha Essencial.

LEIA TAMBÉM: Perfumes femininos únicos e exclusivos

Absinto (Água de Cheiro)

Ainda dentro das marcas nacionais, o Absinto é um floral, porém foge um pouco do comum. A nota de topo é tuberosa, a nota de coração é Anis e a nota de fundo é baunilha, criando assim uma fragrância cremosa quente e vintage.

Luiza Brunet Intensa (Avon)

Diferente e obscuro, essa é uma fragrância âmbar baunilha mais ‘torrada’, com notas de topo em pimenta rosa, mandarina e frésia, as notas de coração em gergelim e benjoim e as notas de fundo em baunilha, almíscar cashmere e almíscar.

LEIA MAIS:

10 perfumes nacionais IGUAIS aos importados

5 erros que você comete na hora de escolher um perfume e não sabe

Veja 5 perfumes femininos nacionais que lembram importados