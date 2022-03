Modo Pornô: Conheça o novo recurso de privacidade do Google

O histórico de navegação tornou-se um elemento essencial da privacidade do usuário ao navegar na Internet. Mas às vezes, o usuário deseja não deixar rastros de seus cliques. Pensando nisso, os navegadores desenvolveram mecanismos para facilitar tanto o acesso a essas informações, quanto a possibilidade de apagar “o rastro” nos sites onde você estava.

Sob essa premissa, o Google desenvolveu uma função que usuários deram o nome de “Modo Pornô”, na qual a pessoa tem permissão para excluir seu histórico de navegação dos últimos 15 minutos.

Esse novo recurso é voltado às pessoas que usam dispositivos compartilhados e desejam proteger seu histórico de pesquisa, principalmente nos momentos em que entram nas páginas de conteúdo adulto.

Em casos de pesquisas com resultados de “conteúdo para maiores” que não são intencionais, o Google deixa um aviso na tela alertando a possibilidade de haver materiais explícitos.

Como o “Modo Pornô” funciona no Google?

O funcionamento deste mecanismo é muito simples, para entender como funciona, basta seguir esses passos:

Vá ao ao seu Google App > Clique na sua foto de perfil > Clique em “Minha atividade” > Excluir os últimos 15 minutos e está feito!

É importante ressaltar que essa função vai além do Google Chrome, pois as informações coletadas pelo Google são baseadas quando você está no navegador com sua conta aberta. Ou seja, mesmo que você use outro navegador, mas esteja no Google, esse histórico também será excluído.

O recurso está disponível no iOS há alguns meses e agora para alguns usuários do Android.

“Estamos atualmente lançando esse recurso para o aplicativo Google Android e esperamos disponibilizá-lo para todos os usuários do aplicativo nas próximas semanas”, afirmou o porta-voz do Google, Ned Adriance. “Continuamos a explorar maneiras de trazer esse recurso útil para outras superfícies.”