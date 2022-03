Estes são os próximos recursos que vão deixar o app WhatsApp de ‘cara nova’; confira novidades

A liberação de 6 novos recursos vai deixar o aplicativo de mensagens WhatsApp de ‘cara nova’ muito em breve.

As novidades estão em desenvolvimento e serão liberadas para os sistemas Android e iOS. Confira todos os detalhes:

Mudança de visual no app de mensgens

O WhatsApp lançou formas de onda de voz para um número maior de usuários esta semana, depois de liberar uma nova atualização beta para Desktop.

A novidade deve ser liberada em breve para todos os usuários.

Opção de reagir uma mensagem

As configurações para gerenciar as notificações de reação estão finalmente disponíveis após uma nova atualização beta.

Nas últimas semanas, o recurso foi lançado para testadores do Android e iOS, sugerindo que talvez o recurso para reagir às mensagens esteja muito perto de ser lançado.

Novo recurso que será liberado em breve

Depois de lançar o novo player de notas de voz em uma atualização beta para PC iOS, o app está habilitando o mesmo recurso para testadores beta no sistema Android.

Graças a esse recurso, o usuário poderá reproduzir notas de voz mesmo se alternar para uma conversa diferente, como detalhado pelo site especializado WABetaInfo.

Correção de problema

Outra atualização beta para Desktop também foi lançada recentemente, para corrigir um problema com atalhos rápidos.

O recurso foi ativado incorretamente para todos, mas esta é uma ferramenta comercial, portanto, deve estar disponível apenas ao usar uma conta comercial.

WhatsApp Business

Também foi detectado outro recurso em desenvolvimento, que deve agradar os usuários.

O app contará com a capacidade de visualizar e gerenciar pedidos de negócios, disponível em uma atualização futura do WhatsApp Business.

Soluções internas no app

Por fim, o WhatsApp agora está anunciando uma atualização para vários dispositivos para liberar correções de bugs e melhorias para todos os usuários do iOS no final deste mês e usuários do Android em abril.

Correções semelhantes foram lançadas para uma certa quantidade de testadores beta em novembro e janeiro.