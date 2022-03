Estação Espacial Internacional divulga impressionante registro captado desde o espaço; confira

A Estação Espacial Internacional (EEI) divulgou recentemente um impressionante registro captado desde o espaço.

Como detalhado no Instagram oficial, na sequência espetacular é possível um nascer do sol orbital visto da Estação Internacional.

O laboratório espacial orbitava 262 milhas acima na região do Oceano Pacífico, no dia 22 de fevereiro de 2022.

Ainda de acordo com as informações, a sequência de imagens impressionante foi divulgada recentemente nas redes sociais. Confira publicação:

A Estação Internacional é um laboratório espacial completamente concluído, cuja montagem em órbita começou em 1998 e terminou oficialmente em 8 de julho de 2011.

A estação encontra-se em uma órbita baixa de 408 x 418 km, que possibilita ser vista da Terra a olho nu, e viaja a uma velocidade média de 27 mil km/h, completando 15,70 órbitas por dia.

Nave espacial em forma de genital feminina que quer acabar com o reinado dos foguetes de aparência ‘peniana’

Uma nave espacial em forma de genital feminina que quer acabar com o reinado dos foguetes de aparência ‘peniana’.

A sonda foi denominada como ‘Vulva Spaceship’, de acordo com informações do site 20minutos.es.

O grupo feminista alemão chamado ‘Wer Braucht Feminismus’ foi quem criou o conceito, que acabou repercuntindo nas redes sociais.

Ainda de acordo com as informações, o objetivo é desafiar os desenhos fálicos que as naves espaciais costumam ter. Confira:

'Vulva Spaceship', la nave con forma de vulva que quiere terminar con el reinado de los cohetes de aspecto fálico https://t.co/brG23Od8Cg — 20minutos.es (@20m) March 21, 2022

Texto com informações do site 20minutos.es