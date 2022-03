Conselho para a vida amorosa dos signos solteiros de 22 a 27 de março de 2022

Mais uma semana entrega um conselho especial para cada signo que pode ser muito útil para a vida amorosa dos solteiros.

Confira o conselho de 22 a 27 de março de 2021:

Áries

Dúvidas e confusões; mantenha a paciência e consciência. Perdoar não é o mesmo que decidir ficar ao lado. A meditação e tranquilidade ajudam a dar os melhores passos.

Touro

Expresse seus sentimentos e palavras para as pessoas que estão ao seu lado, mas também tenha precaução com quem você ainda não conhece direito. A inveja pode estar próxima. Fotos chamam a atenção.

Gêmeos

Cuidado com o excesso de confiança; ouça tudo com a atenção, mas saiba que nem tudo merece respostas. Não se deixe manipular por ninguém e tenha cautela com pessoas que não conhece bem. Uma viagem pode surgir.

Câncer

Uma comunicação termina ou acontece um afastamento; é possível se concentrar e colocar os sentimentos ou pensamentos em ordem. Tome decisões visando manter seu equilíbrio e superando algumas travas emocionais.

Leão

Novos desafios e propostas. Reuniões importantes. Tenha bons relacionamentos e fique mais ágil e forte para ter segurança. Um flerte pode acontecer no trabalho; cuidado.

Virgem

Dias e compromissos que não podem ser esquecidos. Lembre-se de ser livre para superar problemas e começar de novo. Atenção extra com fofocas e necessidade de se afastar disso, pois você pode se complicar.

Libra

Hora de mudar rotinas e começar a ter novas ambições no amor; tome iniciativas e use a comunicação a seu favor. É preciso ousar. Conversas sinceras e maus entendidos que são esclarecidos. Não fique em ambientes carregados.

Escorpião

Problemas e traumas são superados. A ajuda será fundamental em uma situação. Uma nova paixão pode surgir na sua vida.

Sagitário

Atenção com as crises e tenha mais poder de resolução. A mudança o ajudará a entrar em novos e melhores ciclos. Apenas não tome decisões com pressa e raiva.

Capricórnio

Supere as crises e resolva tudo com calma; a melhoria chega quando você menos espera. Algo é revelado. Planos e estratégias.

Aquário

Empreendimentos e novos projetos tiram o foco do amor. Saiba que tudo tem sua hora e planeje-se melhor. Análises profundas sobre entrar ou não no relacionamento.

Peixes

É melhor colocar a mente e a racionalidade antes das emoções. Mudanças chegam e é preciso lidar com algumas tensões. Decepções precisam ser superadas; organize os objetivos, sentimentos e ideias.

