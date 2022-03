Como parar de roncar?

O sono é algo essencial para a saúde. Contudo, algumas situações podem acabar atrapalhando o momento de sono, como o ronco, seja o seu próprio ou o do seu parceiro. Mas existe alguma forma de controlar o barulho? É correto cutucar alguém para que a pessoa pare de roncar?

E especialista do sono do portal Eachnight (em inglês), Narwan Amini, diz que é possível parar de roncar e cita algumas dicas. “Dormir de lado em vez de de costas é a melhor maneira de prevenir o ronco”, diz Narwan. Ela explica que, ao deitar de costas, a gravidade empurra a língua contra a boca, criando um bloqueio nas vias aéreas e causando o ronco.

Caso você ache um pouco difícil e fora do comum dormir de lado, você pode seguir as seguintes dicas do Metro Reino Unido:

Evite colocar o queixo no peito ou manter a cabeça baixa, pois isso pode bloquear as vias aéreas e dificultar a respiração;

Mantenha os braços ao redor da cintura ou paralelos aos lados;

Se você tiver dores nas articulações nessa posição, tente colocar um travesseiro entre os joelhos para manter a coluna alinhada e aliviar a dor lombar.

Mudanças no estilo de vida

Existem outras formas de parar de roncar relacionadas ao estilo de vida e aos exercícios físicos. “O ganho de peso pode desencadear o ronco, pois aumenta o tecido ao redor do pescoço e da garganta, o que significa que é mais provável que suas vias aéreas entrem em colapso quando você está dormindo. Perder alguns quilos através do exercício pode fortalecer os músculos do pescoço para evitar o ronco e ajudá-lo a perder o tecido extra”, explica a especialista.

Um outro conselho clássico, presente em qualquer dica sobre a saúde do corpo, é beber mais água. “A desidratação pode engrossar o muco na boca e na garganta, piorando o ronco. Beber muitos líquidos alivia esse congestionamento, permitindo que você respire mais facilmente à noite”, diz Narwan.

Procure também realizar exercícios antironco. Você pode realizar os seguintes movimentos:

Repita cada vogal (aeiou) em voz alta por três minutos algumas vezes ao dia;

Coloque a ponta da língua atrás dos dentes superiores da frente e deslize a língua sobre eles por três minutos por dia;

Feche a boca e aperte os lábios e segure por 30 segundos;

Abra e mova sua mandíbula para a direita e segure por 30 segundos. Repita no lado esquerdo;

Com a boca aberta, deslize a ponta da língua para trás ao longo do palato duro o máximo possível. Repita 20 vezes.

Uma última dica tem a ver com a alimentação. “Coma mais leve e saudável antes de dormir. Se seu estômago estiver muito cheio à noite, seu diafragma pode não ter espaço suficiente para se expandir enquanto respira, interrompendo o sono. Evite os produtos lácteos que aumentam o congestionamento e atenha-se aos alimentos ricos em proteínas na hora do jantar, como salmão, atum e peru, que combaterão a produção de muco e ajudarão a prevenir o ronco”, sugere Narwan.

Atenção!

Caso você realize exercícios e dicas e mesmo assim o problema continuar, o ideal é obter ajuda médica. “Roncar com frequência não é algo que deve ser ignorado. Os truques caseiros podem ser tudo o que você precisa para parar de roncar, mas não são uma garantia. Se as mudanças no estilo de vida não funcionarem, pode ser um sinal de que você precisa de atenção médica”, finaliza a especialista.