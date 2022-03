Perfumes femininos únicos e exclusivos

Você é daquele tipo de pessoa que gosta de ser única? Seja no mundo da moda ou até mesmo dos perfumes, não é uma tarefa tão fácil encontrar itens exclusivos. Porém, assim como as roupas, é possível sim ter uma fragrância não tão conhecida para se tornar a sua assinatura.

A Youtuber Larissa Lemos conta quais são os 4 perfumes super exclusivos para você ter como assinatura, onde só você (e as outras pessoas que lerem esse texto) terão esses aromas deliciosos.

In Love With You (Giorgio Armani)

Esse é um perfume considerado novo, lançado em uma campanha de dia dos namorados em 2019. É um floral frutado feminino com notas do topo em framboesa, groselha preta e cereja amarga; notas de coração em rosa, jasmim e absinto e nota de fundo em patchouli ou oriza. A fragrância possui um aroma forte e exclusivo e foi lançado juntamente com o perfume masculino Stronger With You.

Essencial Feminino (Natura)

O perfume foi lançado em 1995, mas passou por diversas reformulações até chegar na fragrância atual. Classificado como chipre floral, a nota que mais chama atenão é o jasmim, no coração. Mas além dela, possui mandarina, lima, toranja e cardamomo no topo, magnólia, frésia e raíz de orris ou lírio florentino no coração e âmbar, almíscar, fava tonka, cedro da virgínia e patchouli ou oriza no fundo. Segundo a especialista Larissa, é um perfume elegante e marcante, com uma projeção não muito invasiva.

LEIA TAMBÉM: 10 perfumes nacionais IGUAIS aos importados

L’Eau d’Issey Pure Nectar (Issey Miyake)

O floral feminino lançado em 2018 é um aroma “aquático” com a nota de topo principal em mel, acompanhada de pera e bergamota. Seu coração é de rosa, notas aquáticas e peônia e notas de fundo em cashmeran, âmbar cinzento, sândalo, almíscar branco e violeta. O aroma fixa e projeta muito bem, por isso, o ideal é ser utilizado em pequena quantidade, com no máximo duas borrifadas.

Sorvete Napolitano (Tiê Pefumes)

Esse perfume não requer muitas explicações pois seu próprio nome já o apresenta muito bem. Lançado em 2018, o aroma é um âmbar baunilha. De início, é possível sentir a fragrância de morango, mas logo em seguida aparece o chocolate e a baunilha. É um perfume super doce e gourmand.

Les Sorbets de Bella (Nina Ricci)

O perfume floral frutado Les Sorbets de Bella foi lançado em 2019 feito em parceria com uma marca de sorvete europeia. Em um frasco que imita uma maçã mordida, está concentrado no topo ruibarbo (planta asiática similar ao maracujá), toranja, romã e mandarina verde; no coração perilla ou shiso (erva parecida com menta), violeta e rosa e no fundo notas amadeiradas.