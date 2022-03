Os signos que entram em grandes conflitos nos relacionamentos

Alguns signos do zodíaco amam estar apaixonados, mas infelizmente eles também tendem a atrair grandes conflitos em seus relacionamentos.

Confira quais são e como isso acontece:

Leão

O leonino pode enfrentar grandes problemas nos relacionamentos quando o drama sai do controle. Esta característica faz com que ele aumente as coisas e se sinta ainda na defensiva para preservar a si mesmo. Quando ninguém cede, o egoísmo irá tomar conta e a empatia não é retomada facilmente. Calma e caminhos menos turbulentos ajudam os casais a ter tempo para compreender algumas questões sem torná-las logo uma discussão.

Virgem

O virginiano tem conceitos bem definidos do que é certo ou errado; infelizmente, isso pode se tornar tão ajustado que ele passa a não dar ouvido a outras opiniões. Como um relacionamento é sobre se adaptar e entrar em acordos, os problemas se tornam enormes se não existe equilíbrio e apenas um dita as regras. Quando acredita na capacidade do outro e se abre para tentar coisas novas, ambos lados da relação são beneficiados, aprendendo a ter uma conexão mais produtiva e sincera.

Libra

O libriano pode ter muita dificuldade em entrar em conflitos, o que contribui para que diversas questões acumulem e explodam de uma só vez. Quando isso acontece, é bem possível que este signo passe por um momento de crise que transforma sua vida e sentimentos. Algumas pessoas deste signo podem tentar fugir da realidade difícil por caminhos que não são os melhores. Por isso, é melhor manter o diálogo aberto e construtivo sempre.

Escorpião

O escorpiano faz o possível para provar que tem razão e pode insistir em conflitos por muito mais tempo, permitindo que eles aumentem de forma absurda e envolvam até terceiras pessoas. É preciso cortar a tendência de ir até o extremo, pois isso pode desgastar e até destruir laços. Quando a calma e confiança não são perdidas nos momentos de dificuldade, é muito mais fácil resolver tudo sem ir ao extremo.

