O uso de emojis no aplicativo de mensagens WhatsApp é uma febre entre os usuários da plataforma.

Um dos queridinhos dos usuários, é o emoji de ‘polegar para cima’, quarto mais utilizado no ano de 2021.

No entanto, você sabe qual é o significado verdadeiro no aplicativo de mensagens?

O verdadeiro significado do emoji polegar para cima no aplicativo WhatsApp

Este emoji é geralmente usado para expressar aprovação ou elogio, mas também costuma significar ótimo, bom trabalho, como detalhado pelo site Emojiall.

No entanto, deve-se notar que existem diferenças culturais em várias regiões: na África Ocidental, no Oriente Médio, na Rússia e na América do Sul, significa o mesmo que ‘dedo do meio’ na civilização ocidental.

Crédito (Reprodução)

WhatsApp: Assim funcionará o novo recurso que será liberado em breve no app de mensagens

Depois de lançar o novo player de notas de voz em uma atualização beta do WhatsApp para PC iOS, o app de mensagens também está habilitando o mesmo recurso para testadores beta no sistema Android.

Graças a esse recurso, o usuário poderá reproduzir notas de voz mesmo se alternar para uma conversa diferente, como detalhado pelo site especializado WABetaInfo.

Com isso, poderá enviar uma mensagem para um contato diferente enquanto estiver reproduzindo uma nota de voz recebida em outro bate-papo.

O recurso ainda está disponível apenas na versão beta. Em breve será liberada para todos os usuários.