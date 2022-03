Uma nova nave espacial em forma de genital feminina que quer acabar com o ‘reinado’ dos foguetes de aparência ‘peniana’.

A nova sonda foi denominada como ‘Vulva Spaceship’, de acordo com informações recentes do site 20minutos.es.

O grupo feminista alemão chamado ‘Wer Braucht Feminismus’ foi quem criou o novo conceito, que acabou repercutindo nas redes sociais rapidamente.

Ainda de acordo com as informações, o objetivo é desafiar os desenhos fálicos que as naves espaciais costumam ter.

A nave também teria melhorias na aerodinâmica, devido ao formato. Confira vídeo divulgado pelo grupo alemão que mostra o novo conceito inusitado:

'Vulva Spaceship', la nave con forma de vulva que quiere terminar con el reinado de los cohetes de aspecto fálico https://t.co/brG23Od8Cg — 20minutos.es (@20m) March 21, 2022

Telescópio James Webb revela ‘impressionante’ registro espacial que surpreendeu cientistas

Ainda sobre exploração, a Agência Espacial Americana (NASA) concluiu recentemente o primeiro alinhamento do novo telescópio especial James Webb.

O James Webb foi lançado em 25 de dezembro de 2021 a partir do Centro Espacial de Kourou, na Guiana Francesa.

Como detalhado pela agência, a foto teste tirada da estrela 2MASS J17554042+6551277 surpreendeu.

O que era para ser apenas o registro de um astro virou uma fotografia de diversas galáxias e corpos celestes ao fundo. Confira foto divulgada no Instagram:

Texto com informações do site 20minutos.es