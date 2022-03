Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 21 a 25 de março de 2022

Mais uma semana chegou e surpresas podem movimentar os primeiros dias de outubro de 2021! Aqui você confere o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco.

Confira tudo o que pode rolar de 21 a 25 de março de 2022:

Áries

O melhor ciclo para o seu signo começa e a renovação das energias positivas também. Você terá muita sorte em tudo o que propor nos negócios e projetos. Haverá comemorações e presentes que você não esperava.

Você compra uma passagem para fazer uma viagem. Você paga todas as suas dívidas e gerencia mais sua renda. Você é muito bom em idiomas, política e liderança, use essas habilidades para crescer profissionalmente.

No amor, alguém do signo de Capricórnio ou Libra procura por você. Você deve continuar a se exercitando; lembre-se de que seu ponto fraco são os nervos e a atividade física ajuda a cuidar da sua mente.

O ariano casado comprometido deve evitar o ciúme. Cuide da dor de cabeça e pescoço; tente ir ao médico. Seus números da sorte são 13 e 29.

Touro

Semana de muitas atividades importantes em sua vida e você decide colocar tudo em ordem ao seu redor. Não abandone sua preparação e pense em fazer cursos. Você receberá várias propostas para mudanças e podem ser de emprego.

Você paga dívidas; basta se organizar bem para não ter mais problemas. Finalmente o amor que você tanto precisa para ser feliz e em paz chegará.

Atenção; 21 de março será um dia de mudanças para melhor em sua vida. Faça uma caminhada de manhã. O branco ajuda a atrair boas energias.

Você ganha dinheiro extra. Você é o mais forte dos signos do zodíaco e de saber exercer uma boa liderança, que o ajudará a ter mais sucesso. Seus números da sorte são 17 e 99.

Gêmeos

Semana para ser muito atencioso em seu trabalho. Uma mudança na sua vida. Não se bloqueie e procure melhores oportunidades de trabalho. Um convite ou viagem pode surgir com seus amigos.

Alguém do signo de Aquário ou Áries procura você para uma aventura sem compromisso. Você deve se cuidar mais e maneirar no álcool por um tempo para renovar completamente seu corpo das impurezas.

No trabalho, haverá mudanças muito fortes ao seu redor. Você faz algumas aulas. Lembre-se de sempre aproveitar todo o seu tempo para fazer coisas produtivas.

Você terá sorte em 21 de março e dinheiro que não pode chegar. O branco ajuda a equilibrar as energias. Seus números são 07 e 14. Sua cor de abundância é o amarelo.

Câncer

Semana de estar com muito trabalho e supervisão. Mudanças fortes estão chegando; tente ficar muito atento ao seu desempenho no trabalho e você verá que terá bons resultados.

Será uma semana de se lembrar de muita gente que não está mais com você. Você compra uma passagem para viajar. Se comprometa com tudo o que faz e não deixe as coisas sem finalização no meio do caminho.

Você terá sorte em 21 de março e uma corrente de energia positiva o ajudará a ser melhor. Lembre-se de emprestar só quando confia de verdade. Seus números da sorte são 05 e 33.

Sua cor que atrai a abundância é o verde. Cuide da sua pele e tente não tomar muito sol, lembre-se que ela é o seu ponto fraco.

Leão

Semana de se reinventar e ver que os maus momentos ficaram para trás. Todas as suas energias positivas estão completamente renovadas. Uma mudança de lugar e trabalho.

Você crescerá em tudo relacionado a projetos de trabalho. Portanto, não fique estagnado e tente encontrar o melhor para você.

Você recupera o amor perdido e será uma semana muito amorosa. A sorte chega com os números 03 e 29. Sua cor que atrai a abundância é o laranja.

Cuide das dores nos ossos e nas costas; tente descansar melhor à noite. Você se prepara para férias. Pessoas irão procurar por você e fazer propostas.

Virgem

Semana de sorte. Em 21 de março sua energia estará em um ciclo de metamorfose, deixando para trás o negativo que estava impedindo seu sucesso.

Será uma semana de muito trabalho e reuniões importantes. Você saberá de uma gravidez que lhe dará muita felicidade. Um amor do passado está procurando por você para fechar o círculo.

Você terá uma nova atitude em relação às questões amorosas e um romance pode nascer com alguém do signo de Áries ou Gêmeos que o deixará muito feliz.

Não pense mais só nos outros e tente se colocar em primeiro lugar em tudo que você precisa. Você terá sorte com os números 12 e 26. A cor que atrai a abundância é o branco.

Libra

Semana de aprendizado para ser constante e não desanimar nas tentativas de ser melhor. São tempos de crescer e deixar um pouco a preguiça, principalmente buscando atuar profissionalmente.

Você terá sorte no dia 21 de março e várias oportunidades surgirão em questões de projetos. Entregue-se para conseguir o que deseja.

Você terá muita sorte nos romances e amor, mas é melhor ficar longe dos problemas. Uma operação sairá bem.

Você ajuda um amigo que se separa. Mudanças de lugar. Continue com o exercício e se alimente melhor para ter energia. Você terá sorte na segunda-feira com os números 01 e 36. Sua cor é o vermelho e o azul.

Escorpião

Você precisa começar a se renovar completamente, especialmente no trabalho. Cuidado ao confiar tanto em pessoas que não querem ajudá-lo a crescer profissionalmente. Envie seu currículo atualizado com seus dados para encontrar uma melhor opção de trabalho.

Você faz pagamentos de dívidas do passado e fica em dia com todas as suas contas. Procure dormir mais à noite e desligue o celular; é preciso se afastar das redes sociais para cuidar melhor de você.

O vermelho atrairá boas energias. Tente cortar o cabelo para entrar neste novo ciclo de espiritualidade e renovação energética. Seus números da sorte são 09 e 88.

Sagitário

Semana de estar com muitos projetos atrasados no trabalho. Tente não se desesperar e evite problemas com a chefia. Esta semana você estará comemorando ao lado de alguém próximo, lembre-se que você é muito em planejar momentos belos.

Tente cuidar melhor da alimentação para ter saúde. Você compra roupas e decide mudar de visual. Se desfaça aquilo que não usa mais para renovar suas energias. Você terá problemas com seu parceiro por causa de infidelidade e ciúme.

Os sagitarianos solteiros finalmente decidem ter algo mais sério com os signos de Áries ou Leão. Seus números da sorte são 07 e 09. A cor que atrai abundância é o laranja.

Capricórnio

Semana de estar com toda a boa atitude para resolver problemas. Seu signo é muito rancoroso e isso faz com que ele tenha dificuldades na vida pessoal; supere. Permita-se deixar ir embora. Você recebe uma proposta positiva.

Tente não voltar para um ex e desperdiçar tempo com ele. Lembre-se que quem já foi infiel e criou problemas, fará de novo.

Você lida com coisas importantes em casa. Você é muito bom em idiomas e gerenciamento de projetos. Seus números da sorte são 19 e 23. Sua cor que atrai a abundância é o vermelho e o branco. Você deve começar a cuidar mais de si.

Aquário

Semana de muita transformação na vida pessoal e oportunidade de conhecer pessoas muito importantes. Propostas.

Tenha cuidado com as costas e o pescoço e tente não se machucar ao se exercitar. Você compra um presente. Seu signo é muito carismático e você está sempre cercado por muitas pessoas.

Você terá reuniões de última hora e algumas mudanças no trabalho Alguém pode estar se apaixonando por você; deixe seus sentimentos claros.

No amor, alguém de Áries ou Libra procura por você para falar sobre relacionamento. Seus números da sorte são 13 e 50. Tente usar cores brilhantes. Você planeja férias.

Peixes

Semana de muitas mudanças em sua vida pessoal e evolução na vida profissional. No dia 21 de março, a sorte e elevação espiritual aumentam. Um amor do passado do signo de Sagitário ou Gêmeos voltará.

Você se prepara uma viagem. Dê mais atenção ao seu relacionamento amoroso e não negligencie tanto o seu parceiro.

A sorte chega com os números 08 e 77. Vista-se de branco para melhorar suas energias. Tente se concentrar em suas melhores qualidades para potenciá-las.

Cuidado com problemas se for viajar. Não procure tantos defeitos e aprenda a viver dia a dia com felicidade e presença.

