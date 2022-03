Golpe quase perfeito engana usuários no aplicativo WhatsApp; fique atento

Crédito Photo illustration by Nicolas Economou/NurPhoto (Nicolas Economou/Nicolas Economou via Reuters Con)

Uma ‘novo’ fraude que circula no app de mensagens WhatsApp utiliza técnicas especiais para enganar usuários, aplicando golpes.

Nesse tipo de golpe, o criminoso cria um perfil no aplicativo com fotos roubadas de redes sociais e começa a conversar com parentes e amigos se passando pelo usuário fingindo que trocou de número e que o contato deve apagar o velho.

Em seguida, começa a pedir dinheiro usando desculpas para justificar as transferências, como detalhado pelo site do Serasa.

Existem outros tipos de golpe, mas de maneira geral é assim que os criminosos agem.

Para se proteger, ative a confirmação de duas etapas e tenha um e-mail para redefinir as senhas e códigos, caso você esqueça.

Não compartilhe códigos de autenticação da conta com outras pessoas, seja código de confirmação ou PIN da confirmação de duas etapas.

Também desconfie de mensagens diferentes do que você está acostumado a trocar com seus contatos.

Neste link, detalhamos como ativar a verificação em duas etapas no aplicativo de mensagens WhatsApp.

O primeiro passo é avisar aos contatos, amigos e familiares pelas redes sociais ou ligar para essas pessoas para avisar que sua conta foi clonada ou roubada.

Ainda de acordo com as informações, o próximo passo é tentar recuperar sua conta.

