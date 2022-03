6 razões pelas quais você pode sentir dor no peito

Você já sentiu uma dor no peito de repente e se assustou, mas depois de um tempo a dor passou? Isso pode ser mais comum do que você imagina. É normal associar, quase que automaticamente, o sintoma com um infarto ou ataque cardíaco. Nesse caso, o problema é causado por coágulos que entopem as artérias, impedindo o fluxo de sangue para diferentes órgãos.

Se você possui alguma doença como pressão alta, colesterol alto, tabagismo, sedentarismo, obesidade ou até mesmo idade avançada, o susto pode ser maior, já que esses fatores de risco podem aumentar as chances de artérias bloqueadas.

Caso aconteça com você é preciso reconhecer o sintomas, pois essa é uma emergência com alto risco de vida. Porém, a dor no peito não é causada somente por ataque cardíaco. A seguir você confere outras explicações retiradas do site Meganotícias (em espanhol) com outras causas para esse sintoma preocupante.

Refluxo

Embora não esteja relacionado com o sistema cardíaco, o refluxo é responsável pela sensação de queimação, além de dor no peito. isso ocorre pois, quando o ácido e o conteúdo do estômago voltam ao canal de deglutição, ele danifica o revestimento do esôfago, causando sintomas desconfortáveis.

Costocondrite

A condição é causada pela inflamação da cartilagem que ligam as costelas ao esterno, osso localizado no meio do peito responsável por sustentar a clavícula e a costela. A costocondrite pode resultar em infecções ou danos físicos, portanto procurar um médico é essencial de qualquer forma.

Pancreatite

Também não está relacionado ao coração, mas pode causar dores na região e ser tão perigoso quanto um ataque cardíaco. A pancreatite ocorre quando existe uma inflamação repentina do pâncreas, órgão localizado atrás do estômago. Nesses casos, a dor intensa irradia do abdômen para o tórax.

Ataque de pânico

Um dos principais sintomas dos ataques de pânico são as dores no peito, podendo se assemelhar a um ataque cardíaco. Esse sintoma pode ocorrer por questões psicológicas, resultado de periodos de estresse ou ansiedade.

Pericardite

Pericardite é a inflamação do pericárdio, membrana que envolve e protege o coração. Pode ocorrer após o corpo trabalhar para eliminar uma infecção respiratória, mas também pode ocorrer em pessoas com lúpus ou artrite reumatóide.

Contração muscular

Fazer um esporte muito intenso sem preparo físico pode resultar em dores musculares confundíveis com um ataque cardíaco. Avalie se a dor é motivada por essa atividade física ou se realmente é necessário ir para o pronto-socorro.

