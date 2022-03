Termina a fase de pontos corridos do CBLOL 2022!

Depois de 18 rodadas chegamos ao final da fase de pontos corridos do CBLOL 2022. Na tarde deste domingo, 20 de março, as últimas partidas da fase de pontos foram disputadas e garantiram uma tarde de grandes emoções para os torcedores.

E desde a primeira partida vimos que os times não vieram para brincadeira. Jogando pela vitória, e pelo tempo, a Liberty encarou a INTZ.

Em uma partida de início equilibrado, as duas equipes se mostraram focadas em seus objetivos, mas apesar das diversas tentativas, os intrépidos não conseguiram executar bem sua composição e acabaram sendo derrotados pela Liberty, que ficou a um passo de conquistar sua vaga nos playoffs.

RENSGA e LOUD fazem jogo desesperador

Para garantir sua vaga no TOP 6, a LOUD precisava ganhar a partida contra a RENSGA em até 29 minutos de jogo. E foi assim que a equipe entrou na partida. Focada e com jogadas alinhadas, a LOUD fez um jogo estudado, mas não contava com o desempenho impressionante do atirador da RENSGA, Ninjakiwi.

Com boas respostas, os cowboys conseguiram segurar o relógio e tirar a vantagem de tempo que a LOUD precisava para garantir sua classificação.

A partida, que durou mais de 30 minutos, foi definida em um erro da RENSGA que deixou o caminho do Nexus livre para a LOUD invadir a base e correr para o GG. No entanto, a classificação agora depende de uma escorregada da paiN na última partida do dia.

FURIA e KaBuM brigam pela primeira colocação

Apesar de não se enfrentarem em um confronto direto na tarde deste domingo. FURIA e KaBuM seguem na briga pela primeira colocação.

Se a FURIA briga pelo primeiro lugar, seus adversários, a Netshoes Miners, brigam para se classificar direto na chave superior. Para isso, os mineiros precisam conseguir a vitória.

Em um jogo de início apático pela FURIA, a Miners brilhou na partida. Jogadas bem encaixadas, objetivos controlados e uma vantagem de ouro bem administrada marcaram a partida.

No entanto, algumas lutas bem jogadas pela FURIA colocaram a equipe de volta no jogo e garantiram a vitória. Eles agora esperam o resultado das demais partidas para a definição das colocações dentro do TOP 6.

A partida entre KaBuM e Flamengo vem para definir, ou bagunçar ainda mais, a briga pela primeira colocação do CBLOL 2022.

Se vencer, os ninjas garantem o primeiro lugar, se perder, eles passam a depender do resultado do último jogo do dia para sair na primeira colocação.

Em uma partida com bom controle de mapa e objetivos, a KaBuM demonstrou um jogo seguro e não subestimou os adversários, que já estavam eliminados dos playoffs.

Com a vitória, a KaBuM conquista o primeiro lugar na tabela e garante grandes vantagens.

paiN joga pela vitória em uma partida de tudo ou nada

Em um confronto de vida ou morte, a RED Canids Kalunga enfrentou a paiN que jogou valendo a classificação. Em um início completamente favorável para a matilha, a paiN se viu em um momento difícil no jogo e, em alguns momentos, sentiu o sonho da classificação escapar por entre os dedos.

No entanto, o jogo virou e a paiN conseguiu encaixar lutas excelentes com um posicionamento impecável de seu atirador, Trigo.

Com um bom controle de objetivos e alguns ‘aces’, a paiN conquistou a vitória e levou a classificação para os playoffs.

As partidas da fase eliminatória do CBLOL 2022 começam na próxima sexta-feira, a partir das 13 horas.