Quanto tempo tenho que esperar para ligar a geladeira depois e movê-la?

Existem motivos para você mover a sua geladeira, e uma limpeza do ambiente ou conserto em algum móvel dé um deles. Independente da situação, a tarefa não parece ser tão simples.

Primeiro: você deve esvaziar todos os alimentos que estão dentro da geladeira. Mas além disso, você precisa se preparar e desligar o eletrodoméstico com antecedência para que o acúmulo de gelo descongele.

Uma dica para, caso você for desligar a sua geladeira por muito tempo, é esperar o freezer descongelar completamente e colocar bicarbonato de sódio dentro, para evitar mau cheiro.

Um outro ponto importante é prestar atenção em alimentos que podem estragar caso permaneçam muito tempo fora da geladeira. Tente se programar para consumir esses itens antes da limpeza ou garanta que, de alguma forma, eles se mantenham resfriados. Essa dica serve principalmente para as carnes que não podem, de hipótese alguma, permanecer longe da geladeira por muito tempo.

Quanto tempo esperar para ligar a geladeira novamente?

Caso para a limpeza ou deslocamento você tenha colocado o refrigerador na posição horizontal, você deve colocá-lo na posição correta (vertical) pelo mesmo número de horas ou dias em que estava deitado.

No caso de ter mantido na horizontal, você deve esperar, pelo menos, quatro horas antes de ligar na tomada novamente. Isso fará com que os líquidos e óleos que permitem o funcionamento do aparelho retornem à sua posição original após serem agitados.

Além disso, você deve esperar que as temperaturas no interior se regulem para colocar a mercadoria de volta. Dessa forma, você pode garantir que nada estrague só porque não tem as temperaturas certas.

