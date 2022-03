Os signos que não se envolvem com quem diminui seu brilho

Algumas pessoas possuem uma facilidade impressionante se destacar entre os demais. Como é de se esperar, alguns deles podem atrair quem deseja estar ao lado, mas também age para diminuir este brilho, seja apor ciúme ou competitividade.

Confira os signos do zodíaco que não se envolvem com quem não aceita sua personalidade expansiva:

Leão

O leonino é expansivo, mas sua personalidade criativa e divertida também é muito dominante. Ele não consegue se complementar com pessoas que se incomodam com o brilho o alheio e tentam apagá-lo, seja na amizade ou amor. A intensidade deste signo precisa ser expressa e por isso ele quer viver sua essência sem preocupações, tanto nos momentos corriqueiros, mais artísticos ou rebeldes.

Virgem

O virginiano pode não buscar ser o centro das atenções, mas sua gentileza e capacidade de compreender tudo com riqueza de detalhes sempre o coloca em posições importantes, fazendo com que as pessoas os ouçam e reconheçam. Quando alguém tenta limitar a forma como ele se comporta, ajuda e ganha destaque, seja no trabalho ou em qualquer outro tipo de área da vida, ele ficará em alerta e prefere se afastar.

Libra

O libriano é do tipo que tem equilíbrio, mas nunca pode esconder a simpatia e beleza que facilmente se destacam aos olhos das ouras pessoas. Por isso, este signo se acostuma em se conectar e marcar presença em tudo o que envolve socializar. Seja no amor, amizades ou outras relações, ele pode demorar perceber quem tem o intuito de “apagar” seu brilho, mas quando percebe sabe como se afastar e se proteger para deixar de ser um alvo fácil.

Escorpião

O escorpiano sempre terá uma presença marcante, principalmente quando assume sua intensidade e não tem medo de ser julgado. Intuitivo e de olho naquilo que não é dito, ele consegue descobrir quando alguém deseja reduzi-lo em todos os tipos de relação e tentará acabar com isso. Se o apego no amor for muito forte, pode resistir um pouco, mas não conseguirá manter esta dinâmica por muito tempo.

