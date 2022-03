Os signos mais afetados pela entrada do Sol em Áries em 2022

Em 20 de março de o Sol se despede do signo de Peixes para entrar em Áries! Esta fase marca o início do ano novo astrológico, fazendo muitos signos lidarem com iniciativas e metas tanto na vida pessoal, como carreira e outros aspectos.

Pensando nisso, reunimos os signos que sentirão esta energia de forma mais intensa e serão atingidos em cheio.

Confira como os signos mais afetados devem lidar com a entrada do Sol em Áries:

Câncer

A carreira é um foco importante agora, principalmente quando se trata de ser responsável e ter um bom comportamento; as responsabilidades pesam um pouco para quem está cansado! Para que os resultados e reconhecimentos cheguem, é preciso trabalhar duro e controlar alguns impulsos que chegam nas horas erradas. Lembre-se que pessoas importantes podem estar de olho em você.

Ao ter os objetivos mais claros, você consegue encontrar os caminhos mais efetivos e terá uma maior confiança, pois assumirá os compromissos que realmente importam. Oportunidades para socializar e ampliar seus horizontes nos relacionamentos também chegam durante esta fase; abrace esta energia expansiva.

Libra

Os relacionamentos são o grande foco desta fase. Para quem vive bons momentos nas conexões com as pessoas ao redor e também no amor, será mais fácil. Do contrário, é preciso ter consciência para progredir positivamente; seus objetivos serão alcançados com equilíbrio e esforço da sua parte.

Fortalecer relacionamentos é um passo delicado, mas importante para que tudo fique mais claro; faça isso sabendo quais são suas necessidades e prioridades, já não se coloque em segundo plano, pois isso não é saudável. Solteiros podem encontrar parcerias mais significativas. Prepare-se!

Capricórnio

Você deve se manter muito ocupado nesta fase e isso pede cuidado para não se sobrecarregar. Os assuntos que envolvem o lar entram em foco e é preciso começar a organizar tudo de dentro para fora; aceite que nem tudo é trabalho e conecte-se com esta energia que pretende transformar positivamente sua vida pessoal.

Não é fácil para você se ocupar do emocional, mas é necessário. Chegou o momento de identificar o que nutre sua alma e amor - tanto próprio como o que sente por outras pessoas. Tenha tempo para se divertir, se conectar e aprender com os momentos de troca que irão surgir. A comunicação pode aumentar e você deve tirar vantagem disso.

