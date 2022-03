NASA: Observatório Chandra revela foto impressionante espacial; confira registro

O Observatório de raios-X Chandra da Agência Espacial Americana (NASA) revelou recentemente uma foto impressionante do espaço.

Como detalhado pela NASA, por meio das redes sociais, no registro é possível ver a remanescente de supernova DEM L71.

A luz de raios-X revela uma nuvem interna de ferro brilhante e silício (verde e azul) cercada por uma onda de explosão externa (vermelha) que também é vista na luz óptica do Hubble (vermelho e branco).

Observatório Chandra da NASA revela foto impressionante espacial

A onda de explosão externa tem aproximadamente 60 anos-luz de diâmetro e foi criada durante a destruição da estrela anã branca.

Ainda de acordo com as informações, a foto foi compartilhada no perfil oficial no Instagram. Confira registro:

O Observatório de raios-X Chandra é um telescópio espacial lançado pela NASA e gerenciado pelo Laboratório de Jato-Propulsão.

Foi lançado em 23 de julho de 1999, pela missão STS-93 do ônibus espacial Columbia.

Telescópio James Webb revela ‘impressionante’ registro espacial que surpreendeu cientistas

A NASA também concluiu recentemente o primeiro alinhamento do novo telescópio especial James Webb.

Como detalhado pela agência, a foto teste tirada da estrela 2MASS J17554042+6551277 surpreendeu.

O que era para ser apenas o registro de um astro virou uma fotografia de diversas galáxias e corpos celestes ao fundo. Confira:

Texto com informações da NASA