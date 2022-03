A entrada do Sol em Áries em 20 de março marca o início do Ano Novo Astrológico de 2022! Esta fase de energias intensas e de transformadoras atingirá cada signo do zodíaco de uma maneira.

Confira as principais palavras para cada signo no Ano Novo Astrológico de 2022 e reflita como elas se relacionam com a sua vida agora (elas podem fazer sentido mais tarde também):

Áries

Confiança, realizações, intuição e cura.

Touro

Consciência, espiritualidade, tempo de qualidade e parcerias.

Gêmeos

Trabalho em equipe, movimento, mudança e produtividade.

Câncer

Autoestima, oportunidades, novos horizontes e conexões.

Confira mais: Os signos que afastam os parceiros devido ao egoísmo

Leão

Aventura, novidades, crescimento e experiências amorosas.

Virgem

Relacionamentos, intimidade, sentimentos e emoções.

Libra

Parcerias, rotinas, intuição e equilíbrio.

Escorpião

Bem-estar, autocuidado, diversão e confiança.

Sagitário

Relacionamentos, iniciativas, expressão e compreensão emocional.

Capricórnio

Lar, planos, oportunidades, aprendizados e comunicação.

Aquário

Aliados, trabalho em equipe, comunicação, ganhos e realizações.

Peixes

Lucros, trabalho, vínculos e cuidado emocional.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!