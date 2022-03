5 coisas que você está esquecendo de limpar em sua casa

Na hora de limpar a casa, as tarefas provavelmente já estão todas em forma de lista em sua cabeça. Você sabe exatamente por onde começar a limpar, como a cozinha, as roupas, etc. Porém, por já realizar essas atividades no modo automático, provavelmente você deixa alguns detalhes passar.

A seguir você confere quais lugares você está esquecendo de limpar ou até mesmo que você nunca limpou.

Torradeira

Muitas casas possuem o item para poder tomar um café da manhã com pães torrados, mas você lembra a última vez que limpou as migalhas que ficaram dentro do aparelho? Existem vários modelos de torradeiras, alguns mais fáceis de limpar do que outros.

A torradeira manual é mais fácil de limpar do que a elétrica, já que apenas uma esponja e detergente de louça podem ser suficientes, porém o importante é que você se preocupe em secar bem quando terminar.

Já para limpar a torradeira elétrica você deve verificar as instruções do fabricante, onde você provavelmente terá que remover a bandeja inferior e lavar normalmente.

Lâmpada e abajur

As lâmpadas e abajures acumulam uma quantidade de poeira significativo, sendo muito prejudicial para à saúde, principalmente de pessoas alérgicas. Outro tipo de sujeira muito comum de se encontrar dentro desses objetos são restos de insetos, que são atraídos pela luz e acabam ficando presos.

Para a limpeza, retira a lâmpada ou o abajur e tire o excesso de poeira com pano seco, depois utilize um pano úmido.

Maçanetas

Os puxadores de portas são locais que possuem muitas bactérias e é comum encostar nesse lugar com a mão suja e engordura, por exemplo. Desinfete o local com álcool ou algum tipo de desinfetante.

Folhas de plantas

Você sabia que as folhas das plantas acumulam poeira? Isso pode acabar fazendo com que a planta tenha dificuldade de fazer fotossíntese. Para limpá-las, utilize um pano úmido apenas com água e evite qualquer tipo de produto de limpeza.

Abridor de lata

Um estudo da Universidade de Rochester concluiu que os abridores de latas são um dos itens mais sujos de toda a cozinha. Pesquisadores identificaram vestígios de Salmonella e da bactéria Escherichia coli porque, provavelmente, ninguém os lava depois de usá-los.