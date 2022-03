Partidas repletas de emoção marcaram o sábado de CBLOL

Estamos chegando às últimas rodadas da fase de pontos do Campeonato Brasileiro de League of Legends. Neste final de semana as partidas da 17ª rodada garantiram emoções para os torcedores.

A primeira partida deste sábado (19) começou com tudo. Buscando melhorar sua colocação entre os classificados, a paiN Gaming enfrentou a RENSGA, que tentava recuperar um lugar entre o TOP 6 do CBLOL 2022.

Em uma partida repleta de reviravoltas e jogadas incríveis e estudadas pelas duas equipes, vimos uma paiN diferente dos outros jogos e com uma boa capacidade de recuperação. Se por um lado eram cobrados em algum objetivo, por outro conseguiam devolver com eliminações.

A @paiNGamingBR se recupera bem demais no game e tá VIVAÇA na busca pelos Playoffs! 💪#CBLOL



🔴 https://t.co/A7ZSPZMdYc pic.twitter.com/dLy2P2O48V — CBLOL (@CBLOL) March 19, 2022

Ao final, a paiN conquistou a vitória para cima dos cowboys e se garantiu mais um dia entre os classificados para a fase eliminatória.

KaBuM conquista a liderança e Liberty segue viva na briga pelo TOP 6

Em uma briga direta pela primeira colocação, a FURIA enfrentou a KaBuM na segunda partida do dia. Apesar de apresentar um início de jogo extremamente controlado e equilibrado, os ninjas logo mostraram o poder de sua composição.

Com lutas bem executadas e um bom controle de mapa e objetivos, a KaBuM contou com a Alma do Dragão do Oceano para conquistar a vitória para cima da FURIA e garantir a primeira colocação na tabela.

Enquanto isso, o já eliminado Flamengo encarou a Liberty, que ainda tenta manter vivo o sonho da classificação.

Apesar de um início de jogo equilibrado, o Fla logo mostrou suas fraquezas e deixou a Liberty se aproveitar das oportunidades para conquistar uma grande vantagem no jogo.

Em pouco tempo, foi impossível brigar de igual para igual durante as lutas. Com as principais condições de vitória bem executadas, a Liberty foi para o GG e conquistou a vitória, mantendo vivo o sonho de classificação.

LOUD e Netshoes Miners brigam pela classificação

Na quarta partida do dia a, já eliminada, INTZ e RED Canids Kalunga se enfrentaram no jogo que poderia ser a classificação para a matilha.

Em um jogo muito aquém do esperado por parte da RED, vimos que a INTZ não desistiu de conquistar vitórias mesmo após estar eliminada na primeira fase do CBLOL 2022.

Em quase 41 minutos de um jogo dramático, a @REDCanids supera a @INTZ e se classifica aos Playoffs do #CBLOL!



🔴 https://t.co/A7ZSPZMdYc pic.twitter.com/PNMBL3Q11L — CBLOL (@CBLOL) March 19, 2022

Com boas lutas durante todo o jogo, a INTZ deu trabalho, mas ainda não conseguiu conquistar a vitória para cima da RED, que finalmente pode comemorar, sem medo, a classificação.

Na última partida deste sábado, em uma briga direta pela classificação, LOUD e Netshoes Miners se encararam em um confronto de gigantes.

Novamente, tivemos uma partida de início equilibrado. Se um time fazia uma jogada, o outro conseguia devolver na mesma moeda. Mas não demorou muito para a Miners conseguir uma das maiores condições de vitória do jogo: a Alma do Dragão Infernal.

Desse momento em diante, não deu pra LOUD segurar a partida e foi GG para a Netshoes Miners, que fica matematicamente classificada para a próxima fase.