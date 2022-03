Os signos que se complementam com personalidades fortes no amor

Reprodução - The Ugly Truth (Sony Pictures Releasing)

Quando o assunto é a conquista e interesses amorosos, alguns signos do zodíaco podem ter uma queda muito especial por pessoas que dominam a própria essência e não temem mostrar ao mundo do que são feitas ou o que desejam.

Confira quais signos se atraem pelas personalidades fortes do zodíaco:

Áries

O ariano é de sentimentos intensos e emoções que trazem êxtase, mas também busca ser produtivo em seus relacionamentos. Por isso, ele gosta de quem tem personalidade para enfrentar os problemas de frente e resolver as questões, mesmo que haja um pouco de confronto. Este signo odeia sentir que é o vilão da história e quando tem um parceiro que compreende suas atitudes ao invés de se ferir logo de cara, pode se sentir mais aberto a expressar o que sente.

Touro

O taurino é intenso e sua força é passional também nas relações. Ele quer se sentir satisfeito, mas também estável e protegido, por isso se interessa por pessoas que não temem lutar pelo o que lugar e assumem compromissos com seriedade. Este signo apenas tem dificuldade com aqueles que possuem muita energia, pois valoriza as rotinas e nem sempre quer estar em movimento.

Gêmeos

A personalidade do geminiano pode ser leve, mas não deixa de ser marcante. Ele sempre tem uma simpatia e interesses que o diferenciam, por isso se sentem mais atraídos por quem não tem medo de mostrar quem é. As personalidades fortes tendem a ser mais profundas e o intrigam, de forma que ele se empenha em decifrar aprender mais deste mundo.

Câncer

O canceriano precisa de estabilidade e de segurança para entrar de cabeça e coração em um relacionamento, mas as personalidades fortes sempre o atrairão. Este signo é intenso e emocional, o que o leva a se conectar com essências apaixonadas que estão prontas para assumir os desafios que envolvem sentimentos. Por vezes, ele pode se conectar com quem se expressa bem ou usa a arte para inspirar outras pessoas.

