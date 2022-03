NASA detecta impressionante nuvem de detritos gigante criada pelo choque de corpos celestes

A Agência Espacial Americana (NASA) detectou recentemente uma impressionante nuvem de detritos gigante criada pelo choque de corpos celestes.

Como detalhado pela NASA, astrônomos usando o Telescópio Espacial Spitzer da NASA, agora aposentado, encontraram no passado evidências desses tipos de colisões em torno de estrelas jovens onde planetas rochosos estão se formando.

E em um novo estudo no Astrophysical Journal, um grupo de astrônomos da Universidade do Arizona relata as primeiras observações de uma nuvem de detritos de uma dessas colisões ao passar na frente de sua estrela e bloquear brevemente a luz.

Juntamente com o conhecimento sobre o tamanho e o brilho da estrela, as observações permitiram aos pesquisadores determinar diretamente o tamanho da nuvem logo após o impacto, estimar o tamanho dos objetos que colidiram e observar a velocidade com que a nuvem se dispersou.

Desde 2015, uma equipe começou a fazer observações de rotina de uma estrela de 10 milhões de anos chamada HD 166191.

Antecipando que poderiam ver evidências de uma dessas colisões em torno de HD 166191, a equipe usou o Spitzer para realizar mais de 100 observações do sistema entre 2015 e 2019. Embora os planetesimais sejam muito pequenos e distantes para serem resolvidos pelo telescópio, seus choques produzem grandes quantidades de poeira.

Como detalhado pela NASA, o Spitzer detectou luz infravermelha – ou comprimentos de onda ligeiramente maiores do que os olhos humanos podem ver.

Em meados de 2018, o telescópio espacial viu o sistema HD 166191 tornar-se significativamente mais brilhante, sugerindo um aumento na produção de detritos. Durante esse tempo, o Spitzer também detectou uma nuvem de detritos bloqueando a estrela.

Combinando a observação do trânsito do Spitzer com observações feitas por telescópios no solo, a equipe pôde deduzir o tamanho e a forma da nuvem de detritos.

O trabalho sugere que a nuvem era altamente alongada, com uma área mínima estimada três vezes maior que a da estrela. No entanto, a quantidade de brilho infravermelho que o Spitzer viu sugere que apenas uma pequena porção da nuvem passou na frente da estrela e que os detritos deste evento cobriram uma área centenas de vezes maior que a da estrela.

Para produzir uma nuvem tão grande, os objetos na colisão principal devem ter sido do tamanho de planetas anões, como Vesta em nosso sistema solar – um objeto de 530 quilômetros de largura localizado no principal cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter.

Como detalhado pela NASA, o choque inicial gerou energia e calor suficientes para vaporizar parte do material. Também desencadeou uma reação em cadeia de impactos entre fragmentos da primeira colisão e outros pequenos corpos no sistema, o que provavelmente criou uma quantidade significativa de poeira que Spitzer viu.

Nos meses seguintes, a grande nuvem de poeira cresceu em tamanho e tornou-se mais translúcida, indicando que a poeira e outros detritos estavam se dispersando rapidamente por todo o jovem sistema estelar.

Essas informações, de acordo com os autores do artigo, podem ajudar os cientistas a testar teorias sobre como os planetas terrestres se formam e crescem.

NASA/JPL-CALTECH (NASA/JPL-CALTECH/Europa Press)

Texto com informações da NASA