Fantasiar sobre outras pessoas afeta o seu relacionamento?

Você já se pegou pensando em outra pessoa mesmo estando namorando? Seja uma pessoa que te chamou atenção no metrô ou no mercado ou até mesmo uma celebridade, fantasiar romanticamente ou sexualmente sobre outras mesmos é normal, mesmo estando em um relacionamento sério.

Porém, essas fantasias podem trazer questionamentos sobre a relação em que você está envolvido. Será que esse pensamento é um sinal de que você não está satisfeito suficientemente com o seu namoro?

Um estudo recente divulgado na Sexual and Relationship Therapy e relatado pelo site Psychology Today explorou se as fantasias sobre estranhos ou ex-parceiros afetavam como os as pessoas se sentiam em relação ao seu parceiro atual. A amostra entrevistou 1.109 indivíduos com idades entre 21 e 68 moradores dos Estados Unidos que relataram estar em relacionamentos sérios. A pesquisa inclui questões sobre sentimentos por seu parceiro, sua satisfação sexual, sua experiência de fantasias sexuais e várias outras questões.

O estudo utilizou o termo “respeito do parceiro” para entender os sentimentos dos participantes em relações aos parceiros. Características como “excitante”, “atraente”, “sensível”, “romântico”, “imaginativo” e “sexualmente habilidoso” foram questionadas e os traços foram medidos em uma escala de três pontos com 0 indicando “não se aplica de forma alguma”, 1 indicando “aplica-se um pouco” e 2 indicando “aplica-se”.

Sobre as fantasias, os participantes foram questionados sobre:

1) Um chefe ou colega de trabalho;

2) Um parceiro mais velho;

3) um amigo;

4) Um parceiro mais jovem;

5) Um ex-parceiro;

6) um estranho.

Mesmo com todas essas opções, a pesquisa se concentrou apenas em fantasias com ex-parceiros e estranhos. A satisfação foi medida com a pergunta “quão satisfeito você está com sua vida sexual atualmente?”, com respostas variando de 1 indicando “extremamente insatisfeito” a 5 indicando “extremamente satisfeito”.

Resultado

Os resultados sugerem que os participantes que experimentaram fantasias idealizadas e relataram maior satisfação sexual em seu relacionamento atual tiveram menor consideração pelo parceiro do que aqueles sem fantasias sexuais idealizadas sobre estranhos e parceiros anteriores.

Além disso, os participantes com baixa satisfação sexual e que relataram fantasias idealizadas tiveram maior consideração pelo parceiro do que aqueles sem fantasias de parceiros com atributos idealizados.

o autor sugere que as fantasias podem atuar como um amortecedor para aqueles em relacionamentos sexuais menos satisfatórios, como forma de contribuir para sua satisfação sexual geral.

