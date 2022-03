Estes são os remédios que você deve manter na geladeira

Nem todo mundo sabe, mas alguns medicamentos precisam ser guardados na geladeira para evitar que danos externos interfiram na qualidade dos remédios. Cada medicamento possui as recomendações do seu próprio fabricante, onde muitos dizem para armezená-los em locais secos e frescos. Contudo, alguns remédios precisam ficar em baixas temperaturas.

A refrigeração é responsável por manter não apenas a eficácia do medicamento, mas também por garantir a esterilidade, evitando infecções via bactérias ou até por outros medicamentos. Além disso, outros medicamentos também precisam de resfriamento para não desmancharem, mantendo sua forma física.

A maioria dos medicamentos que necessitam de refrigeração são injeções, como insulina, hormônios para tratamento de fertilidade ou tratamentos com hormônio de crescimento. Porém, certos tipos de colírios ou auriculares e alguns antibióticos reconstituídos, como a amoxicilina, também devem ser mantidos sob refrigeração.

Como armazenar?

Sempre siga as instruções do fabricante, que na maioria dos casos indicam que deve ser mantido a temperatura entre 2º e 8º C (graus) , algo um pouco difícil de controlar em um refrigerador doméstico.

De qualquer forma, você pode seguir as seguintes recomendações:

Mantenha os medicamentos nas prateleiras no meio da geladeira. e evite que eles estejam em contato direto com outras coisas;

Coloque-os longe dos compartimentos do freezer e do local de saída do ar frio. Desta forma evita-se que o líquido congele, no caso de injeções;

Você não deve colocá-los na porta da geladeira, pois é o local com maior variação de temperatura.

No caso das injeções, é importante evitar que o líquido congele ou atinja temperaturas muito baixas, pois isso pode formar cristais no medicamento e danificá-lo.

Provavelmente você já viu em filmes algumas cenas onde os personagens armazenam os remédios no banheiro, contudo isso não é aconselhável por conta das bactérias do local.

