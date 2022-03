Como as horas de sono influenciam na perda de peso

Quando se pensa em perder peso, automaticamente vem na mente a ideia de começar a fazer uma dieta regrada e praticar exercícios. Isso não está equivocado, porém, algo que não é muito mencionado nas dicas para a saúde do corpo é um bom descanso.

Diversos estudos associam a falta de sono com o aumento ou diminuição da gordura corporal. Recentemente, uma pesquisa do Sleep Center da University of Chicago Medicine, nos Estados Unidos, publicado na revista médica acadêmica JAMA Internal Medicine quis entender as causas da obesidade, como enfrentá-la e como preveni-la. “A atual epidemia de obesidade é explicada principalmente pelo aumento da ingestão calórica, e não pela falta de exercícios”, destaca Esra Tasali, diretora do centro de estudos.

Por esse motivo, ela e os pesquisadores Universidade de Wisconsin, na cidade de Madison, projetaram um ensaio clínico com 80 adultos, onde a proposta era avaliar se as alterações no sono podem afetar as alterações na ingestão de calorias.

“Ao longo dos anos nós e outros estudiosos mostramos que a restrição do sono tem um efeito na regulação do apetite que leva ao aumento da ingestão de alimentos e, portanto, coloca as pessoas em risco de ganho de peso com o tempo”, explicou Tasali.

Recentemente, o questionamento que veio à tona foi ‘se é isso que acontece com a perda de sono, podemos prolongar o sono e reverter alguns desses resultados adversos?’

A partir dessa pergunta, a equipe de pesquisa começou a tentar fazer com que os participantes que dormiam menos de 6,5 horas por noite aumentassem a duração do descanso noturno. Esta intervenção teve como objetivo ajudá-los a prolongar o tempo de sono para 8,5 horas por dia.

“A maioria dos outros estudos sobre esse tema realizados em laboratórios são de curta duração, alguns dias, e a ingestão alimentar é medida pela quantidade que os participantes consomem de uma dieta pré-estabelecida”, comentou a diretora. “Em nosso estudo, apenas manipulamos o sono e fizemos os participantes comerem o que quisessem, sem registro de alimentos ou qualquer outra coisa para rastrear sua nutrição por si mesmos”, completou.

Conclusão

Mais horas de sono, menos calorias

O estudo apontou que, no geral, as pessoas que aumentaram a duração do sono foram capazes de reduzir sua ingestão calórica em uma média de 270 kcal por dia. “Vimos que depois de apenas uma sessão de aconselhamento, os participantes foram capazes de mudar seus hábitos de dormir o suficiente para aumentar a duração do sono”, disse Esra.

“Este não foi um estudo de perda de peso. Mas, mesmo em apenas duas semanas, temos evidências quantificadas mostrando uma diminuição na ingestão calórica e um balanço energético negativo (a ingestão de calorias é menor do que as calorias queimadas). Se hábitos saudáveis de sono forem mantidos por mais tempo, isso levaria a uma perda de peso clinicamente importante. com o tempo”, concluiu.