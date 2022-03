Os signos com a maior intuição do terceiro fim de semana de março de 2022

O terceiro fim de semana chegou e começa com uma poderosa Lua Cheia em Virgem! Para alguns signos do zodíaco, este é o momento em que tudo se torna mais sensível e é possível ampliar as percepções, o que fará com que a intuição aumente consideravelmente.

Confira quem deve ter um maior sexto sentido este fim de semana:

Câncer

A intuição e percepção estão afloradas, assim como a sua sensibilidade. Você pode absorver muita energa dos outros e se conectar principalmente com o lar e família. Lembre-se de ter cuidado para não exagerar no drama ou explodir e tornar alguns problemas ainda maiores. Busque o diálogo e relaxe para poder usar melhor esta energia. Para alguns, o romance se aproxima.

Escorpião

Momento de muita conexão com as outras pessoas e intuição sobre elas; ouça o que seu interior quer dizer, mas não se feche apenas em si mesmo. É hora de aproveitar seu tempo e observar alguns padrões que podem se repetir em suas conexões. Respostas importantes chegam.

“Depois de conhecer a arte de ouvir a sua intuição, você ficará surpreso: o intelecto pode errar, mas a intuição nunca erra: ela é infalível. Ela sempre orienta você a tomar o caminho certo.” Osho

Capricórnio

Passos importantes são dados e é preciso compreender a intuição poderosa que antecede ou chega nesses momentos. Planos e sonhos podem começar a se tornar realidade quando você compreende o que verdadeiramente deseja. Deixe a boa sorte fluir e manifeste o que quer, pois a capacidade de atrair é imensa.

Peixes

Momento de muita magia, conexão e intuição. As energias começam a fluir até para quem está confuso, mas é preciso dar ouvido a voz que vem de dentro. Não se afaste da espiritualidade e evite usar substancias que alteram a consciência para aproveitar e compreender as mensagens que estão chegando.

