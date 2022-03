Os aplicativos que você NUNCA deve abrir antes de dormir

O costume de conferir o celular na cama e acabar exagerando no tempo de uso é comum na sua rotina noturna? Saiba que isso é comum na vida de muitas pessoas. Contudo, o os especialistas aconselham é evitar essa rotina.

Segundo uma pesquisa realizada pela Sleep Junkie, que entrevistou 2.102 pessoas, o TikTok é o aplicativo mais prejudicial para usar antes de dormir de acordo 89% dos entrevistados.

A pesquisa informa ainda que os entrevistados levaram mais de uma hora e meia para fechar os olhos e, uma vez adormecidos, passarão apenas 14% do seu ciclo de sono na fase REM (movimento rápido dos olhos), quase metade da quantidade recomendada para uma vida saudável. adulto.

Em um comparativo com quem deixa o celular de lado, os participantes que abandonaram seus telefones completamente antes de dormir e, portanto, não tiveram nenhum contato eletrônico, passaram 23% do sono em REM, o que equivale a 20/25% por noite.

O celular não é o único vilão. As telas iluminadas de LCDs e tablets geram efeito semelhante. O tipo de luminosidade emitida produz dois fenômenos importantes para o sono. Por um lado, eles afetam seu período natural de sono. Por outro lado, eles adicionam um fator de distorção, já que a luz do monitor naquele momento atrasa nosso relógio biológico.

Além do TikTok, o Instagram é outro aplicativo que atrapalha o sono. Os usuários ficam 15,5% da noite em sono REM, demorando 58 minutos para adormecer.

“Esperamos que nossa pesquisa esclareça alguns dos nossos piores hábitos na hora de dormir e talvez incentive o público a desligar seus telefones e parar de rolar para que possam acordar sentindo-se revigorados e energizados”, disseram os pesquisadores.

Por último, outro aplicativo prejudicial é o Twitter, onde os usuários passaram 18% do sono em REM e levaram 50 minutos para adormecer. Já os usuários do Facebook aproveitaram 19,5% do sono REM e passaram 45 minutos tentando dormir um pouco.

