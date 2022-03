NASA: Telescópio James Webb revela ‘impressionante’ registro espacial que surpreendeu cientistas ; confira

A equipe do Telescópio James Webb da Agência Espacial Americana (NASA) recentemente alinhou totalmente os espelhos do observatório com seu gerador de imagens primário.

Como detalhado pela NASA, com isso, é possível manter sua óptica no caminho certo para atender ou exceder as metas científicas.

“Agora sabemos que construímos o telescópio certo”, disse Ritva Keski-Kuha, vice-gerente de elementos do telescópio óptico Webb na NASA.

Telescópio James Webb revela ‘impressionante’ registro espacial que surpreendeu cientistas

Como detalhado pela NASA, nas redes sociais, um novo registro espacial acabou surpreendendo cientistas recentemente.

Enquanto o objetivo desta imagem (divulgada no Instagram pela NASA) era focar na estrela brilhante no centro para avaliação do alinhamento, a ótica do Webb e o imager NIRCam são tão sensíveis que as galáxias e estrelas vistas no fundo aparecem.

Cada um dos segmentos do espelho primário foi ajustado para produzir uma imagem unificada da mesma estrela usando apenas o instrumento NIRCam.

Como detalhado pela NASA, um filtro vermelho foi usado para aumentar o contraste visual.

A segunda imagem divulgada pela NASA mostra uma nova “selfie”, criada usando uma lente especial dentro do NIRCam. A lente é estritamente para fins de engenharia.

Ainda de acordo com as informações, as primeiras imagens científicas do Telescópio James Webb da NASA são esperadas em cerca de três meses. Confira publicação:

Texto com informações da NASA