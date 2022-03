NASA: Telescópio Hubble revela foto ‘impressionante’ de galáxia colorida; confira registro

O Telescópio Hubble da Agência Espacial Americana (NASA) revelou recentemente uma foto ‘impressionante’ de uma galáxia colorida.

Como detalhado pela NASA, imagem finamente detalhada mostra o coração de NGC 1097, uma galáxia espiral barrada que fica a cerca de 48 milhões de anos-luz da Terra na constelação de Fornax.

A imagem revela a complexidade da teia de estrelas e poeira no centro de NGC 1097, com os longos tentáculos de poeira vistos em um tom vermelho escuro.

Podemos ver esta estrutura intrincada graças a dois instrumentos no Telescópio Espacial Hubble. No entanto, a ideia de que duas câmeras diferentes podem tirar uma única imagem não é muito intuitiva.

Contudo, faz muito mais sentido depois de investigar como belas imagens astronômicas como essa são compostas.

Como detalhado pela NASA, nossos olhos podem detectar ondas de luz em comprimentos de onda ópticos entre aproximadamente 380 e 750 nanômetros, usando três tipos de receptores, cada um dos quais é sensível a apenas uma fatia desse intervalo.

Nosso cérebro interpreta esses comprimentos de onda específicos como cores. Por outro lado, uma câmera de telescópio como a WFC3 ou ACS é sensível a uma única e ampla faixa de comprimentos de onda para maximizar a quantidade de luz coletada.

As imagens brutas dos telescópios estão sempre em escala de cinza, mostrando apenas a quantidade de luz capturada em todos esses comprimentos de onda.

Como detalhado pela NASA, imagens coloridas de telescópios são criadas com a ajuda de filtros. Ao deslizar um filtro sobre a abertura de um instrumento como o WFC3 ou ACS, apenas a luz de uma faixa de comprimento de onda muito específica passa.

Um desses filtros usados nesta imagem é para luz verde em torno de 555 nanômetros. Isso produz uma imagem em tons de cinza mostrando apenas a quantidade de luz com esse comprimento de onda, permitindo que os astrônomos adicionem cores ao processar a imagem.

Ainda de acordo com as informações, esta imagem multicolorida do NGC 1097 é composta por imagens usando sete filtros diferentes no total.

Texto com informações da NASA