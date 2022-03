Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo de 18 a 20 de março de 2022

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco.

Confira as previsões para cada signo do zodíaco de 18 a 20 de março de 2022:

Áries

Muito trabalho e a assinatura de um novo contrato. Lembre-se de que você está em plena força espiritual e deve renovar as energias positivas. Aproveite essa boa fase que você está passando.

Não fique tão preocupado por não ter um parceiro, o amor sempre vem na hora certa; aproveite a solteirice e se divirta.

Pessoas de longe querem sua companhia. Cuidado com problemas intestinais e evite comer gordura e excesso de álcool.

Este fim de semana é preciso se desfazer de tudo o que não precisa. Você será muito mais compatível com os signos de Capricórnio ou Virgem. Você compra uma passagem e planeja uma viagem. Seus números da sorte são 26 e 77. Sua cor é o laranja.

Touro

Dias de muito trabalho extra e vendas. Este fim de semana você se sentirá confiante em si mesmo e finalmente saberá para onde deve ir. Lembre-se que seu signo sempre busca segurança em tudo que faz e vai conseguir isso.

Os taurinos que estão solteiros voltam a se apaixonar e será por alguém do signo de Aquário ou Virgem. Aproveite o amor e esta fase feliz.

Você terá uma discussão; tente não levar tão a sério e deixe tudo fluir. Você recebe dinheiro extra. Você vai festejar e faz compras. Seus números da sorte são 23 e 40. Sua cor é o vermelho escuro.

Gêmeos

Na sexta-feira você vai se sentir completo. Momento de ótima convivência com seu parceiro. Quem está solteiro conhece novos amores do signo de Áries, Libra e Sagitário e será algo mais sério.

Tente equilibrar sua vida em assuntos pessoais e não carregue problemas que não são seus, é melhor ficar afastado.

Um trabalho ou negócio atrairá abundância. Mudanças de casa. Você quer fazer muitos planos ao mesmo tempo, mas deve organizar para realizá-los da melhor maneira.

Você terá sorte no domingo e será com os números 15 e 40. Tente combiná-los com o seu dia de nascimento para personalizar sua sorte. Sua cor é o azul.

Câncer

Fim de semana para se reinventar e tirar o melhor de si em todos os sentidos. A simpatia atrai boas energias. Necessidade de iniciar um novo projeto de trabalho e se organizar melhor no atual.

As energias positivas estarão do seu lado, então tente aproveitá-las para se fazer notar. Não dê tanta atenção às fofocas e comentários ruins que fazem sobre você, seu signo é o mais carismático e isso faz com que você sempre tenha inveja ao seu redor.

Cuidado com o que come e tente ser mais saudável para ter mais energia. Um curso pode ser iniciado aos sábados e o ajuda a se sentir bem. Você terá sorte com os números 7 e 91. A cor que atrai abundância é o branco.

Leão

A melhor coisa que você pode fazer neste fim de semana é começar a renovar sua vida com pequenas ações, como caminhar pela manhã, eliminar as coisas negativas e cuidar mais de si.

Este fim de semana vai ser de celebrações. Tente ter boa atitude e ânimo para aproveitar o que vem em seu caminho. Cuidado com novos amores e lembre-se que nem todo mundo é uma boa pessoa como você.

Evite beber muito álcool para não ter ressaca moral. Para os leoninos solteiros, haverão dias de muitos amores fugazes e apaixonados.

Para quem tem um parceiro, será um final de semana de muita convivência. Você terá sorte com os números 13 e 27. Sua cor é o amarelo.

Virgem

Três dias de boa sorte em sua vida, principalmente para se reinventar no amor. É muito bom para o seu signo viver uma relação amorosa e este é o momento de tê-la. As pessoas mais compatíveis são do signo de Áries ou Gêmeos.

Tente quitar dívidas para não ter problemas no futuro. Não conte mais a ninguém sobre seus problemas e tente ser mais discreto para resolver sem energias externas.

Saia no domingo para passear e tomar um ar fresco, pois assim a energia positiva se multiplica. Não diga não ao seu destino e enfrente os problemas. Você terá sorte com os números 21 e 28. Cuidado com problemas nas costas e dores de cabeça. Sua cor é o azul.

Libra

Coloque suas ideias em ordem neste fim de semana e priorize seu bem-estar. Um negócio pode funcionar muito bem. Evite mentiras, principalmente no trabalho e tente não se envolver em fofocas alheias. Você terá uma surpresa com dinheiro extra.

Procure descansar, porque você vive em tensão; é melhor consultar um especialista ou relaxar. Você está propenso a se carregar com energias externas, aprenda a fazer limpezas e se mantenha positivo.

Você terá sorte com os números 37 e 88 no sábado. Bons conselhos e amizades. Você não suporta a monotonia e viaja. Sua cor é o verde.

Escorpião

Este fim de semana você vai se livrar de todas as tensões que foram carregadas. Se desconecte completamente de tudo e aproveite esses três dias para descansar; você pode dar um passeio ao ar livre ou tentar meditar, isso intensificará as boas energias em sua vida.

Pagamentos. Mantenha-se cuidando da saúde com exercícios. No amor, você conhecerá pessoas muito parecidas com você, mas sem compromisso firme.

Você terá sorte com os números 17 e 66. Evite explodir devido a personalidade forte e equilibre a vida sentimental, assim você tem as qualidades de um líder que assume as rédeas. Sua cor é o roxo.

Sagitário

Você vai se divertir muito neste fim de semana e as energias são amigáveis. Reúna quem ama e aproveita a convivência. Você resolve uma questão legal a seu favor.

Um emprego novo e melhor remunerado pode surgir. Comece a pensar em como melhorar suas finanças Não discuta com um ex; é melhor cortar todo relacionamento com aquela pessoa que só contamina com negatividade.

Um dia de campo ou passeio fora da sua cidade será muito divertido. Seus números da sorte são 01 e 29. Um negócio irá animá-lo. Alguém pede um favor.

Seu signo é muito carismático e está na hora de se destacar. Você conhecerá alguém que fará você se sentir muito apaixonado; deixe-se amar. Sua cor é o marrom.

Capricórnio

Você estará ocupado neste fim de semana e coloca todas as pendências em dia. Tenha cuidado nas discussões e pense antes de falar ou agir. Você ganha dinheiro extra, mas deve economizar.

Seja independente e não gaste tanto tempo pensando nas ações dos outros. Um amor do passado deseja voltar; apenas tente analisar se realmente combina com você ou não.

Uma viagem surge ou é planejada; você vai se divertir muito. Evite fofocas e tente não falar muito sobre sua vida privada, pois é melhor ser discreto.

Você arruma onde vive e se sente bem. Você compra um presente para alguém muito especial. Seus números da sorte são 21 e 30. Sua cor é o laranja.

Aquário

Você terá muita sorte ao seu redor neste fim de semana. A energia é muito forte e atrai o que você pensa.

Oportunidades de crescimento no trabalho. Um amigo convida para uma viagem. No amor, você continuará sozinho por um tempo; seu signo é muito exigente para ter um parceiro e demora um pouco para ter um relacionamento sério.

Cuidado com álcool ou excessos em geral; modere par mais tarde não ter problemas saúde ou ressaca moral. Você faz alguns pagamentos que estavam pendentes. Sua cor é o amarelo.

Você terá um fim de semana muito divertido e conhecerá pessoas muito legais. A sorte aumenta no domingo com os números 06 e 41. Você melhora o ambiente em que vive. Os animais de estimação fazem parte da sua família, por isso preste mais atenção a eles.

Peixes

Você vai comemorar este fim de semana e terá surpresas agradáveis; notícias de bons amigos e amor. Divirta-se.

Documentos saem. Sábado de convites. A oportunidade de um novo negócio pode surgir e vai e vai melhorar sua renda.

Você deve manter sua casa limpa para que as boas energias cheguem. Doe o que você não usa mais. Suas cores são o azul e o vermelho.

Você sente muita falta de um amor do passado, mas lembre-se de que às vezes é melhor conhecer pessoas mais compatíveis com você. Alguém de Câncer ou Escorpião será muito compatível. Você terá sorte no domingo com os números 07 e 21.

