Endometriose: veja os 5 sintomas mais comuns dessa doença

A endometriose é um distúrbio onde o tecido que reveste o interior do útero, conhecido como endométrio, cresce em outros locais fora do útero. A doença geralmente acontece nos ovários, mas também pode afetar as trompas, bexiga e intestino.

Segundo o site Tua Saúde, quem sofre da doença pode sentir dor pélvica intensa, principalmente no período menstrual. Além disso, a menstruação pode ser abundante e pode resultar até mesmo na infertilidade.

Dependendo do caso, o médico pode determinar tratamentos diferentes. Alguns indivíduos afetados podem melhorar com medicamentos e tratamentos hormonais. Já em casos mais graves o profissional pode recomendar a remoção do tecido afetado, em um procedimento conhecido como histerectomia.

Sintomas

Os principais sintomas da endometriose estão associados à dor pélvica e/ou cistos nos ovários. Segundo o site Meganotícias (em espanhol), esses são os 5 principais sinais da doença:

Períodos menstruais dolorosos, conhecido como dismenorreia, e cólicas;

Dor durante ou após o sexo;

Dor ao defecar ou urinar, principalmente durante o período menstrual;

Sangramento excessivo esporadicamente ou entre períodos menstruais.

Além disso, existem sintomas menos comuns como fadiga, diarreia, constipação, inchaço ou náusea, especialmente durante os períodos menstruais.

Confirmando o diagnóstico

Os médicos avaliam os sintomas descritos com quem está sofrendo do problema e indica um ultrassom pélvico para confirmar o diagnóstico e descartar outros problemas, como cistos nos ovários.

O especialista também pode solicitar uma biópsia de tecido, realizada com uma cirurgia simples onde um pequeno tubo com uma câmera na ponta é introduzido por uma pequena incisão na pele, onde é observado a região pélvica e recolhido amostras de tecido que serão analisadas em laboratório.

