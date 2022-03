Aplicativo para Android permite ‘clonar’ WhatsApp; entenda nova ferramenta

O WhatsApp é uma das plataformas virtuais mais importantes da vida moderna, milhões de usuários fazem uso dele todos os dias em todos os cantos da terra, sua popularidade vem da grande inovação que era na época.

Devido à sua grande popularidade, o aplicativo é utilizado para todos os tipos de finalidades, seja uma simples comunicação entre amigos, planejamento de eventos, reconexão com a família e até mesmo gestão de negócios e atendimento ao cliente.

Por causa disso, a capacidade de gerenciar várias contas em um único dispositivo móvel tem sido muito solicitada, como detalhado pelo site Publimetro.

Infelizmente, entre as novas funções que estão planejadas para serem adicionadas em um futuro próximo não está a capacidade de gerenciar várias contas em um mesmo aparelho.

Aplicativo para Android permite ‘clonar’ WhatsApp; entenda ferramenta

O nome do aplicativo já nos dá pistas sobre sua função, clonar outros aplicativos. Esse tipo de aplicativo pode ser utilizado para ter duas sessões abertas ao mesmo tempo, de forma rápida.

Entre as várias opções, o app ‘Clone App - App Cloner & Parallel Space’ (Disponível no Google Play) permite ter uma segunda conta no celular, como detalhado pelo site Andro4all.

Após ser instalada, a ferramenta concede uma conta ‘secundária’, o que não é permitido de forma oficial pelo app de mensagens.

Ao abri-lo, você verá que tem várias opções para clonar, pode fazê-lo com WhatsApp, Messenger e Facebook.

Além disso, ainda para aparelhos Android, a Samsung também conta com uma ferramenta nativa que permite clonar um app em um celular Galaxy facilmente.

Com informações do site Publimetro