A verdade sobre signos que tomam iniciativas inesperadas e pagam para ver

É fácil saber quem no zodíaco costuma ter uma personalidade aberta a aventuras e que está sempre correndo o risco. No entanto, alguns signos do zodíaco podem ter um grande entusiasmo guardado e não duvidam diante de desafios, pagando logo para ver o que podem conseguir ao tomar a atitude.

Pensando nisso, reunimos os signos que surpreendem com a coragem para tomar iniciativas, mas que na verdade sempre possuem esta carta na manga.

Confira quais são e os seus motivos:

Escorpião

Muitos acham que os escorpianos agem apenas silenciosamente e após muita reflexão, mas a verdade é que este signo não paga tanto assim para ver. Ele tem coragem para se concentrar em seus objetivos, mas também deixa a emoção tomar conta e o fazer dar saltos corajosos. Quando o assunto é perseverar, alguém de Escorpião sempre saberá como colocar energia e força interior no intento. Quanto mais amadurecem e se equilibram emocionalmente, tomam iniciativas ainda melhores.

Capricórnio

O capricorniano é analítico, mas também é quem toma as rédeas da sua vida, pois assume as responsabilidades que o competem desde cedo. Ele toma muitas iniciativas para poder alcançar seus desejos, pois sua natureza é ambiciosa – algo que pode ser muito positivo quando o foco é equilibrado e saudável. Quanto mais maduro, maior a chance de que ele tenha segurança para fazer qualquer coisa em sua vida.

Aquário

O aquariano é do tipo que tem muita irreverência e atitude para encarar sua vida. Ele se conecta com as pessoas e constrói ideias concretas, por isso sempre está a frente a de debates e trocas que não o permitem ficar na arquibancada apenas observando. Este signo é o “inventor” e “percursor” do zodíaco, qualidades de alguém decidido e com impulso para dar o pontapé inicial. Quanto mais aprende a compreender a importância da tolerância, melhor resultados alcança.

