10 perfumes nacionais IGUAIS aos importados

Os perfumes importados fazem muito sucesso em solo nacional, mas não é sempre que é possível pagar o valor dessas fragrâncias. Alguns deles até possuem os mesmos preços do que os nacionais, porém, aqueles que fazem mais sucesso e são mais clássicos, têm um valor mais elevado.

De qualquer forma, existem soluções caso você queira ter um cheiro de um perfume importado. A seguir você confere uma lista levantada pelo site We Fashion Trends com as fragrâncias nacionais IGUAIS as importadas.

Coco Mademoiselle = Eudora Eau de Parfum

Mesmo o perfume Coco, da marca Chanel, sendo um perfume âmbar floral feminino e o Eudora um perfume chipre amadeirado feminino, ambos apresentam notas parecidas, como bergamota.

Carolina Herrera 212 Sexy = Sexy Woman Paris Elysees

De nomes e cores parecidas, ambas as fragrâncias são florais femininos. As notas que fazem o aroma serem parecido são bergamota, sândalo, almíscar e patchouli.

The One Dolce&Gabbana = Althea Eudora

The One é uma fragrância âmbar floral, com o topo em pêssego, lichia, mandarina e bergamota; as notas de coração são lírio, ameixa, jasmim e lírio-do-vale as notas de fundo são baunilha, âmbar, almíscar e vetiver.

Já Althea é um floral amadeirado almiscarado. As notas de topo são bergamota, maçã e mandarina; as notas de coração são gardênia, jasmim e lírio as notas de fundo são baunilha, patchouli ou oriza, almíscar e sândalo.

Classique Jean Paul Gaultier = Far Away Gold Avon

Se você quiser ter um ótimo perfume importado economizando, essa é uma boa escolha. Far Away Gold da Avon lembra muito Classique Jean Paul Gaultier. Ambos são âmbar florais, sendo parecidos por conta do aroma de Ylang Ylang.

A seguir você confere uma lista com mais 6 fragrâncias parecidas:

SÌ Giorgio Armani Eau de Parfum = Eudora Rouge;

Scandal a Paris Jean Paul Gaultier = Deo Parfum Una Senses;

Forever Dior = Floratta Rose;

Chanel Chance Eau de Parfum = Natura Luna Rose;

Prada Candy = Perfume F513 Primacial;

Idôle Lancôme = Idol Par Fun.

