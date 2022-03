Veja 5 perfumes femininos nacionais que lembram importados

Nem todas as pessoas estão dispostas a pagar um valor um pouco mais elevado em perfumes importados. Por conta da composição, é possível chegar próximo ao aroma das maiores fragrâncias clássicas desembolsando um valor mais em conta.

O mercado de perfumes no Brasil, inclusive, é conhecido por possuir ótimas empresas, que produzem inclusive para outros países. Por isso, a seguir, você confere 5 perfumes nacionais femininos que lembram os importados. A lista foi feita pela sommelier de perfumes, Thais Pimentel, e retirada do site ‘My Best’

Make me Fever Gold (Mahogany) / Chloé Eau de Parfum (Chloé)

Make me Fever Gold é um perfume floral, composto principalmente por rosa e lírio em notas de topo em Lichia e Bergamota, notas de coração de Rosa, Lírio-do-Vale e Gerânio e notas de fundo de Rosa, Almíscar Branco e Cedro. O cheiro lembra muito a fragrância importada ‘Chloé Eau de Parfum’.

Uma Tarde na Toscana (Mahogany) / Narciso Rodriguez for Her (Narciso Rodriguez)

Esse é um perfume para quem não se da bem com as fragrâncias mais adocicadas. Uma Tarde em Toscana é totalmente floral amadeirado, combinando rosa e lírio em um aroma limpo e almiscarado. A sua inspiração provavelmente veio do perfume Narciso Rodriguez for Her, com um preço bem mais caro que o nacional.

Ilía (Natura) / Viva La Juicy (Juicy Couture)

Uma das marcas nacionais mais conhecidas apresenta o Ilía, um perfume jovem, vibrante e muito alegre. Essa fragrância é mais para quem prefere os doces, porém sem muito exagero. O floral frutado possui nuances adocicadas de groselha, grapefruit e baunilha. De acordo com a especialista Thais, a fragrância lembra Viva La Juicy.

Miss Florale (Eudora) / Idôle (Lancôme)

Esse perfume moderno é comporto por rosa, jasmim e peônia, com um leve fundo adocicadoe em fava tonka, pralinê e benjoim. Ele lembra um clássico da marca Lancôme, o Idôle.

Floratta Rose (O Boticário) / Forever and Ever (Dior)

Esse é um verdadeiro perfume de pinrcesa. Delicado, agradável e romântico. Possui aromas florais, como rosa, que domina essa fragrância, além de acordes frutados, de tangerina, pêssego e cassis. Se assemelha ao Forever and Ever, da Dior.