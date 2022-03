Tiktoker ensina receita fácil de chá para dormir bem à noite toda

Se você sofre de insônia e está procurando formas naturais para dormir, talvez você queira experimentar esse chá. O TikTok ‘Receitas do Eric’ apresenta uma variedade de receitas, incluindo a que você verá hoje.

Com um preparo bem rápido e fácil de fazer, a bebida totalmente natural é ideal para uma boa noite de sono. Para a receita você vai precisar apenas de:

1 litro de água;

Cascas de laranja;

Folhas de hortelã;

1 colher de erva doce;

1 colher de camomila;

Em uma panela, adicione toda a mistura, tampe e ferva bem o conteúdo. Depois de ferver, com a ajuda de uma peneira, passe o líquido para um recipiente. Na hora de beber o chá, se preferir, acrescente duas colher de mel.

Assista ao vídeo a seguir:

Você sabia que a alimentação pode influenciar na qualidade do sono?

“É necessário evitar, pelo menos duas horas antes de dormir, refeições volumosas e grandes quantidades de líquidos. Também alimentos de digestão lenta e gordurosos. Bebidas gaseificadas, cafeinadas, como café, chá preto ou verde. Além dos alimentos apimentados”, diz a nutricionista e professora, Dra. Lunara da Silva Freitas.

A doutora comenta que, a princípio, é importante trabalhar a obesidade, pois ela pode estar ligada ao sono. Ela explica que a alimentação ruim e o excesso de gordura corporal, especialmente nas regiões do abdômen e pescoço, podem reduzir o espaço do ar pelas vias aéreas, favorecendo distúrbios, como a apneia obstrutiva do sono.

ATENÇÃO!

Nunca faça uso de medicamentos sem antes consultar um médico especialista.

