Os signos que sentem a intensidade da Lua Cheia em Virgem

Em 18 de março de 2022, uma Lua Cheia em Virgem ganhará os céus. As energias serao intensas e marcam um período de recuperar o poder para fazer mudanças importantes em cada trajetória e vida como um tudo.

Confira os signos que sentirão a força da lua Cheia em Virgem:

Touro

Tudo o que envolve a vida amorosa e o romance ficam ainda mais ativos em sua vida. Movimentos importantes acontecem ou você lida com as consequências dos sentimentos; de todas as formas, uma nova fase é iniciada. Crie novos pensamentos e também limites para poder chegar onde você deseja no amor. Quanto mais claro é o seu destino, mais fácil é fazer as escolhas pelo caminho.

Leão

Você pode sentir as mudanças chegando e o seu poder de decidir será maior. Aproveite este momento para ir atrás do que merece e aumentar a autoestima. Muitos podem começar a questionar se estão vivendo situações justa; liberte-se daquelas obrigações ou daquilo que você não deveria carregar sozinho. Autorreflexão e recolhimento farão a diferença.

Escorpião

Este é o momento de refletir profundamente, principalmente sobre os seus relacionamentos e conexões. Tenha cuidado para não se fechar excessivamente e compreenda com o coração e mente aberto o que está acontecendo. Aquilo que não é recíproco será cortado, mas estas decisões precisam ser tomadas com consciência. Busque a clareza e a mudança com maturidade e calma.

Aquário

Momento de encontrar respostas e caminhos, mas também de enfrentar os grandes medos. É hora de lidar com os bloqueios emocionais e emoções sensíveis em busca de cura; transforme isso em fortaleza ao assumir seu poder de mudar e crescer. Busque ajuda e apoio em quem ama de verdade para enfrentar esta etapa.

