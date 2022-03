Nem todo mundo quer um amor tranquilo desde o início, pois existem aqueles que sonham em passar por fortes emoções antes de entregar o coração completamente. Sem dúvida, a maneira mais fácil de conseguir isso é superando obstáculos.

Confira os signos que adoram dificuldades no amor:

Gêmeos

O geminiano é do tipo que possui muito charme e cultiva vários interesses ao mesmo tempo. Ele é amante dos desafios e, por mais extrovertido que seja, gosta de passar por desafios no amor. É assim que ele confirma seus sentimentos, sai do tédio e cultiva um relacionamento mais “emocionante”.

Câncer

O canceriano é um dos signos mais apaixonados, mas tem a tendência se perder nas emoções. Isso faz com que alguns dramas sejam atraídos e ele encare os sentimentos como problemas. O processo de estabelecer uma relação com este signo sempre exigirá certa paciência e dedicação para que tudo pareça seguro para ele – nem todo mundo passa no teste.

Leão

Por mais que o leonino ame estar em uma relação sincera, ele também quer que o período de conquista dure. Por isso, as dificuldades parecem atraentes, pois além de mostrar a disposição do outro para fazer tudo dar certo, também o faz ter histórias de superação para contar; ele valoriza tudo o que tem recompensa no final.

Virgem

O virginiano é repleto de formalidades no amor, por mais que seja aberto e entregue ao sentimento. Ele vê na superação de desafios uma maneira de descobrir o quanto a conexão pode dar certo ou não. É um dos signos que mais valoriza os esforços e aquilo que é alcançado com trabalho de ambas as partes.

Aquário

O aquariano tem uma independência e liberdade que não o deixa se entregar de cara a nenhuma conexão. Quando vive um romance que supera desafios e não acontece com a tranquilidade tediosa que muitos desejam, ele tende a ficar ainda mais interessado, pois se sente negociando com o próprio coração.

